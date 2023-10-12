Скільки коштує керувати медиками, або які заробітки у міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка
З початком повномасштабної війни міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко почав заробляти менше. Так тривало до кінця минулого року. А в 2023-му заробітки очільника МОЗ підросли, наближаючись до психологічної позначки в 100 тисяч на місяць.
На плечах цього міністра — без перебільшення життєво важлива сфера буття українців. Тож чи багато заробляє Ляшко — питання риторичне.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.
Скільки заробляє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко
|січень 2022
|87 910,43 грн
|лютий 2022
|92 693,68
|березень 2022
|98 161,88
|квітень 2022
|70 970,00
|травень 2022
|72 928,05
|червень 2022
|71 292,59
|липень 2022
|74 448,49
|серпень 2022
|76 543,07
|вересень 2022
|76 133,45
|жовтень 2022
|82 605,74
|листопад 2022
|87 037,54
|грудень 2022
|92 383,06
|січень 2023
|87 831,31
|лютий 2023
|87 311,82
|березень 2023
|89 886,82
|квітень 2023
|92 877,54
|травень 2023
|95 523,1
|червень 2023
|90 887,78
|липень 2023
|93 838,64
|серпень 2023
|95 328,15
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Попереду ще багато публікацій про заробітки українських чиновників під час війни. Обіцяємо, що буде цікаво.