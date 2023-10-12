Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Колаж: Новини.LIVE

З початком повномасштабної війни міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко почав заробляти менше. Так тривало до кінця минулого року. А в 2023-му заробітки очільника МОЗ підросли, наближаючись до психологічної позначки в 100 тисяч на місяць.

На плечах цього міністра — без перебільшення життєво важлива сфера буття українців. Тож чи багато заробляє Ляшко — питання риторичне.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Скільки заробляє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

січень 2022 87 910,43 грн лютий 2022 92 693,68 березень 2022 98 161,88 квітень 2022 70 970,00 травень 2022 72 928,05 червень 2022 71 292,59 липень 2022 74 448,49 серпень 2022 76 543,07 вересень 2022 76 133,45 жовтень 2022 82 605,74 листопад 2022 87 037,54 грудень 2022 92 383,06 січень 2023 87 831,31 лютий 2023 87 311,82 березень 2023 89 886,82 квітень 2023 92 877,54 травень 2023 95 523,1 червень 2023 90 887,78 липень 2023 93 838,64 серпень 2023 95 328,15

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