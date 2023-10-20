Сколько стоит госбюджету содержание аппарата МВД

Сколько стоит госбюджету содержание аппарата Министерства внутренних дел во время войны
С начала войны стоимость содержания аппарата Министерства внутренних дел Украины ощутимо возросла. Речь идет о зарплатах именно управленческого аппарата, а не финансировании министерства в целом.
В структуре расходов на управленцев значительно возросла доля руководителей структурных подразделений аппарата и руководителей учреждений, относящихся к сфере управления МВД.
При этом замминистра и государственный секретарь не стали зарабатывать больше.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат руководящего аппарата Министерства внутренних дел Украины.
Заметим, что мы уже писали о заработках министра внутренних дел Игоря Клименко.
У министра сейчас пять заместителей. Министерство не предоставило информацию о зарплате каждого из заместителей в отдельности, ограничившись статистикой суммарных расходов на всех замов.
Сколько стоит работа заместителей министра внутренних дел
|январь 2022
|361 875,79 грн
|февраль 2022
|543 829,77
|март 2022
|543 630,66
|апрель 2022
|618 698,35
|май 2022
|613 635,6
|июнь 2022
|596 839,62
|июль 2022
|509 608,57
|август 2022
|549 465,71
|сентябрь 2022
|511 402,01
|октябрь 2022
|483 591,81
|ноябрь 2022
|668 309,38
|декабрь 2022
|1 102 119,14
|январь 2023
|438 861,93
|февраль 2023
|419 276,61
|март 2023
|505 667,82
|апрель 2023
|595 671,15
|май 2023
|549 401,17
|июнь 2023
|573 868,55
|июль 2023
|570 291,49
|август 2023
|561 637,29
Сколько зарабатывает государственный секретарь МВД
|январь 2022
|56 947,54 грн
|февраль 2022
|99 102,5
|март 2022
|79 802,87
|апрель 2022
|79 802,87
|май 2022
|159 729,56
|июнь 2022
|79 992,6
|июль 2022
|80 042,76
|август 2022
|80 999,9
|сентябрь 2022
|80 999,9
|октябрь 2022
|80 999,9
|ноябрь 2022
|81 087,81
|декабрь 2022
|95 470,72
|январь 2023
|47 665,7
|февраль 2023
|36 130,81
|март 2023
|72 793,63
|апрель 2023
|80 952,41
|май 2023
|80 866,2
|июнь 2023
|80 866,2
|июль 2023
|80 866,2
|август 2023
|81 013,64
Сколько суммарно зарабатывают руководители структурных подразделений аппарата МВД
|январь 2022
|1 367 779,1 грн
|февраль 2022
|1 682 270,19
|март 2022
|1 747 302,28
|апрель 2022
|1 677 853,75
|май 2022
|1 581 279,82
|июнь 2022
|2 529 627,3
|июль 2022
|2 868 805,62
|август 2022
|2 975 977,16
|сентябрь 2022
|2 774 336,29
|октябрь 2022
|3 353 793,36
|ноябрь 2022
|4 054 874,85
|декабрь 2022
|3 661 049,01
|январь 2023
|2 884 597,79
|февраль 2023
|3 182 744,88
|март 2023
|2 715 027,21
|апрель 2023
|2 782 137,9
|май 2023
|2 584 267
|июнь 2023
|3 102 766,96
|июль 2023
|2 914 462,09
|август 2023
|3 047 475,04
Сколько суммарно зарабатывают руководители учреждений, относящихся к сфере управления МВД
|январь 2022
|1 925 324,98 грн
|февраль 2022
|3 254 993,59
|март 2022
|2 697 883,81
|апрель 2022
|2 728 266,53
|май 2022
|2 538 697,35
|июнь 2022
|2 632 658,35
|июль 2022
|2 653 579,86
|август 2022
|2 660 617,59
|сентябрь 2022
|2 834 257,24
|октябрь 2022
|3 042 882,59
|ноябрь 2022
|3 417 080,48
|декабрь 2022
|4 548 075,32
|январь 2023
|3 151 856,52
|февраль 2023
|2 899 747,07
|март 2023
|3 578 286,56
|апрель 2023
|3 637 494,87
|май 2023
|3 273 201,57
|июнь 2023
|3 520 095,91
|июль 2023
|2 817 907,74
|август 2023
|3 607 306,47
Ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.
Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты.
Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
Писали о зарплатах руководителей правительства — премьер-министра и вице-премьеров.
Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.
Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.
Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия и даже министр обороны.
Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в долг и сколько зарабатывают министр энергетики, глава Министерства иностранных дел и министр социальной политики.
Известно также, сколько зарабатывает генеральный директор Института сердца Министерства здравоохранения, заслуженный врач Украины, профессор Борис Тодуров.
Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.
Читайте Новини.LIVE!