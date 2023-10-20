Сколько стоит госбюджету содержание аппарата МВД

Сотрудники МВД. Коллаж: Новини.LIVE

С начала войны стоимость содержания аппарата Министерства внутренних дел Украины ощутимо возросла. Речь идет о зарплатах именно управленческого аппарата, а не финансировании министерства в целом.

В структуре расходов на управленцев значительно возросла доля руководителей структурных подразделений аппарата и руководителей учреждений, относящихся к сфере управления МВД.

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При этом замминистра и государственный секретарь не стали зарабатывать больше.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

В этот раз публикуем статистику зарплат руководящего аппарата Министерства внутренних дел Украины.

Заметим, что мы уже писали о заработках министра внутренних дел Игоря Клименко.

У министра сейчас пять заместителей. Министерство не предоставило информацию о зарплате каждого из заместителей в отдельности, ограничившись статистикой суммарных расходов на всех замов.

Сколько стоит работа заместителей министра внутренних дел

январь 2022 361 875,79 грн февраль 2022 543 829,77 март 2022 543 630,66 апрель 2022 618 698,35 май 2022 613 635,6 июнь 2022 596 839,62 июль 2022 509 608,57 август 2022 549 465,71 сентябрь 2022 511 402,01 октябрь 2022 483 591,81 ноябрь 2022 668 309,38 декабрь 2022 1 102 119,14 январь 2023 438 861,93 февраль 2023 419 276,61 март 2023 505 667,82 апрель 2023 595 671,15 май 2023 549 401,17 июнь 2023 573 868,55 июль 2023 570 291,49 август 2023 561 637,29

Сколько зарабатывает государственный секретарь МВД

январь 2022 56 947,54 грн февраль 2022 99 102,5 март 2022 79 802,87 апрель 2022 79 802,87 май 2022 159 729,56 июнь 2022 79 992,6 июль 2022 80 042,76 август 2022 80 999,9 сентябрь 2022 80 999,9 октябрь 2022 80 999,9 ноябрь 2022 81 087,81 декабрь 2022 95 470,72 январь 2023 47 665,7 февраль 2023 36 130,81 март 2023 72 793,63 апрель 2023 80 952,41 май 2023 80 866,2 июнь 2023 80 866,2 июль 2023 80 866,2 август 2023 81 013,64

Сколько суммарно зарабатывают руководители структурных подразделений аппарата МВД

январь 2022 1 367 779,1 грн февраль 2022 1 682 270,19 март 2022 1 747 302,28 апрель 2022 1 677 853,75 май 2022 1 581 279,82 июнь 2022 2 529 627,3 июль 2022 2 868 805,62 август 2022 2 975 977,16 сентябрь 2022 2 774 336,29 октябрь 2022 3 353 793,36 ноябрь 2022 4 054 874,85 декабрь 2022 3 661 049,01 январь 2023 2 884 597,79 февраль 2023 3 182 744,88 март 2023 2 715 027,21 апрель 2023 2 782 137,9 май 2023 2 584 267 июнь 2023 3 102 766,96 июль 2023 2 914 462,09 август 2023 3 047 475,04

Сколько суммарно зарабатывают руководители учреждений, относящихся к сфере управления МВД

январь 2022 1 925 324,98 грн февраль 2022 3 254 993,59 март 2022 2 697 883,81 апрель 2022 2 728 266,53 май 2022 2 538 697,35 июнь 2022 2 632 658,35 июль 2022 2 653 579,86 август 2022 2 660 617,59 сентябрь 2022 2 834 257,24 октябрь 2022 3 042 882,59 ноябрь 2022 3 417 080,48 декабрь 2022 4 548 075,32 январь 2023 3 151 856,52 февраль 2023 2 899 747,07 март 2023 3 578 286,56 апрель 2023 3 637 494,87 май 2023 3 273 201,57 июнь 2023 3 520 095,91 июль 2023 2 817 907,74 август 2023 3 607 306,47

Ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.

Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты.

Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.

Писали о зарплатах руководителей правительства — премьер-министра и вице-премьеров.

Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.

Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.

Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия и даже министр обороны.

Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в долг и сколько зарабатывают министр энергетики, глава Министерства иностранных дел и министр социальной политики.

Известно также, сколько зарабатывает генеральный директор Института сердца Министерства здравоохранения, заслуженный врач Украины, профессор Борис Тодуров.

Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.