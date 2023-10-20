Скільки коштує держбюджету утримання апарату МВС

Співробітники МВС. Колаж: Новини.LIVE

Від початку війни вартість утримання апарату Міністерства внутрішніх справ України відчутно зросла. Мова йде про зарплати саме управлінського апарату, а не фінансування міністерства загалом.

В структурі витрат на управлінців значно зросла частка керівників структурних підрозділів апарату та керівників закладів та установ, що належать до сфери управління МВС.

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При цьому заступники міністра та державний секретар не стали заробляти більше.

Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.

Цього разу публікуємо статистику зарплат керівного апарату Міністерства внутрішніх справ України.

Зауважимо, що ми вже писали про заробітки міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

У міністра наразі п'ятеро заступників. Міністерство не надало інформацію щодо зарплати кожного із заступників окремо, обмежившись статистикою сумарних витрат на всіх заступників.

Скільки коштує робота заступників міністра внутрішніх справ

січень 2022 361 875,79 грн лютий 2022 543 829,77 березень 2022 543 630,66 квітень 2022 618 698,35 травень 2022 613 635,6 червень 2022 596 839,62 липень 2022 509 608,57 серпень 2022 549 465,71 вересень 2022 511 402,01 жовтень 2022 483 591,81 листопад 2022 668 309,38 грудень 2022 1 102 119,14 січень 2023 438 861,93 лютий 2023 419 276,61 березень 2023 505 667,82 квітень 2023 595 671,15 травень 2023 549 401,17 червень 2023 573 868,55 липень 2023 570 291,49 серпень 2023 561 637,29

Скільки заробляє державний секретар МВС

січень 2022 56 947,54 грн лютий 2022 99 102,5 березень 2022 79 802,87 квітень 2022 79 802,87 травень 2022 159 729,56 червень 2022 79 992,6 липень 2022 80 042,76 серпень 2022 80 999,9 вересень 2022 80 999,9 жовтень 2022 80 999,9 листопад 2022 81 087,81 грудень 2022 95 470,72 січень 2023 47 665,7 лютий 2023 36 130,81 березень 2023 72 793,63 квітень 2023 80 952,41 травень 2023 80 866,2 червень 2023 80 866,2 липень 2023 80 866,2 серпень 2023 81 013,64

Скільки сумарно заробляють керівники структурних підрозділів апарату МВС

січень 2022 1 367 779,1 грн лютий 2022 1 682 270,19 березень 2022 1 747 302,28 квітень 2022 1 677 853,75 травень 2022 1 581 279,82 червень 2022 2 529 627,3 липень 2022 2 868 805,62 серпень 2022 2 975 977,16 вересень 2022 2 774 336,29 жовтень 2022 3 353 793,36 листопад 2022 4 054 874,85 грудень 2022 3 661 049,01 січень 2023 2 884 597,79 лютий 2023 3 182 744,88 березень 2023 2 715 027,21 квітень 2023 2 782 137,9 травень 2023 2 584 267 червень 2023 3 102 766,96 липень 2023 2 914 462,09 серпень 2023 3 047 475,04

Скільки сумарно заробляють керівники закладів та установ, що належать до сфери управління МВС

січень 2022 1 925 324,98 грн лютий 2022 3 254 993,59 березень 2022 2 697 883,81 квітень 2022 2 728 266,53 травень 2022 2 538 697,35 червень 2022 2 632 658,35 липень 2022 2 653 579,86 серпень 2022 2 660 617,59 вересень 2022 2 834 257,24 жовтень 2022 3 042 882,59 листопад 2022 3 417 080,48 грудень 2022 4 548 075,32 січень 2023 3 151 856,52 лютий 2023 2 899 747,07 березень 2023 3 578 286,56 квітень 2023 3 637 494,87 травень 2023 3 273 201,57 червень 2023 3 520 095,91 липень 2023 2 817 907,74 серпень 2023 3 607 306,47

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