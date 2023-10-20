Скільки коштує держбюджету утримання апарату МВС

Скільки коштує держбюджету утримання апарату Міністерства внутрішніх справ під час війни
Від початку війни вартість утримання апарату Міністерства внутрішніх справ України відчутно зросла. Мова йде про зарплати саме управлінського апарату, а не фінансування міністерства загалом.
В структурі витрат на управлінців значно зросла частка керівників структурних підрозділів апарату та керівників закладів та установ, що належать до сфери управління МВС.
При цьому заступники міністра та державний секретар не стали заробляти більше.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат керівного апарату Міністерства внутрішніх справ України.
Зауважимо, що ми вже писали про заробітки міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
У міністра наразі п'ятеро заступників. Міністерство не надало інформацію щодо зарплати кожного із заступників окремо, обмежившись статистикою сумарних витрат на всіх заступників.
Скільки коштує робота заступників міністра внутрішніх справ
|січень 2022
|361 875,79 грн
|лютий 2022
|543 829,77
|березень 2022
|543 630,66
|квітень 2022
|618 698,35
|травень 2022
|613 635,6
|червень 2022
|596 839,62
|липень 2022
|509 608,57
|серпень 2022
|549 465,71
|вересень 2022
|511 402,01
|жовтень 2022
|483 591,81
|листопад 2022
|668 309,38
|грудень 2022
|1 102 119,14
|січень 2023
|438 861,93
|лютий 2023
|419 276,61
|березень 2023
|505 667,82
|квітень 2023
|595 671,15
|травень 2023
|549 401,17
|червень 2023
|573 868,55
|липень 2023
|570 291,49
|серпень 2023
|561 637,29
Скільки заробляє державний секретар МВС
|січень 2022
|56 947,54 грн
|лютий 2022
|99 102,5
|березень 2022
|79 802,87
|квітень 2022
|79 802,87
|травень 2022
|159 729,56
|червень 2022
|79 992,6
|липень 2022
|80 042,76
|серпень 2022
|80 999,9
|вересень 2022
|80 999,9
|жовтень 2022
|80 999,9
|листопад 2022
|81 087,81
|грудень 2022
|95 470,72
|січень 2023
|47 665,7
|лютий 2023
|36 130,81
|березень 2023
|72 793,63
|квітень 2023
|80 952,41
|травень 2023
|80 866,2
|червень 2023
|80 866,2
|липень 2023
|80 866,2
|серпень 2023
|81 013,64
Скільки сумарно заробляють керівники структурних підрозділів апарату МВС
|січень 2022
|1 367 779,1 грн
|лютий 2022
|1 682 270,19
|березень 2022
|1 747 302,28
|квітень 2022
|1 677 853,75
|травень 2022
|1 581 279,82
|червень 2022
|2 529 627,3
|липень 2022
|2 868 805,62
|серпень 2022
|2 975 977,16
|вересень 2022
|2 774 336,29
|жовтень 2022
|3 353 793,36
|листопад 2022
|4 054 874,85
|грудень 2022
|3 661 049,01
|січень 2023
|2 884 597,79
|лютий 2023
|3 182 744,88
|березень 2023
|2 715 027,21
|квітень 2023
|2 782 137,9
|травень 2023
|2 584 267
|червень 2023
|3 102 766,96
|липень 2023
|2 914 462,09
|серпень 2023
|3 047 475,04
Скільки сумарно заробляють керівники закладів та установ, що належать до сфери управління МВС
|січень 2022
|1 925 324,98 грн
|лютий 2022
|3 254 993,59
|березень 2022
|2 697 883,81
|квітень 2022
|2 728 266,53
|травень 2022
|2 538 697,35
|червень 2022
|2 632 658,35
|липень 2022
|2 653 579,86
|серпень 2022
|2 660 617,59
|вересень 2022
|2 834 257,24
|жовтень 2022
|3 042 882,59
|листопад 2022
|3 417 080,48
|грудень 2022
|4 548 075,32
|січень 2023
|3 151 856,52
|лютий 2023
|2 899 747,07
|березень 2023
|3 578 286,56
|квітень 2023
|3 637 494,87
|травень 2023
|3 273 201,57
|червень 2023
|3 520 095,91
|липень 2023
|2 817 907,74
|серпень 2023
|3 607 306,47
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