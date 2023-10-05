Сколько зарабатывает министр аграрной политики и продовольствия Украины

Работа за еду. Сколько зарабатывает аграрный министр Сольский во время войны
Первые три месяца года начала большой войны Министерством аграрной политики и продовольствия Украины руководил Роман Лещенко. В апреле 2022-го его сменил Николай Сольский.
Зарабатывает он на уровне большинства других министров украинского правительства. Кому-то министерские заработки покажутся большими, однако они остаются на уровне средних зарплат не самых богатых европейских стран.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат министра аграрной политики и продовольствия.
Сколько зарабатывает министр аграрной политики и продовольствия
|январь 2022
|60 111,71 грн
|февраль 2022
|36 456,05
|март 2022
|101 001,19
|апрель 2022
|92 399,51
|май 2022
|76 270,01
|июнь 2022
|76 270,01
|июль 2022
|76 269,98
|август 2022
|76 423,40
|сентябрь 2022
|76 423,39
|октябрь 2022
|76 423,41
|ноябрь 2022
|76 524,80
|декабрь 2022
|81 540,21
|январь 2023
|76 364,17
|февраль 2023
|76 270,00
|март 2023
|78 021,67
|апрель 2023
|80 838,90
|май 2023
|82 952,55
|июнь 2023
|82 293,13
|июль 2023
|82 385,02
|август 2023
|82 385,00
Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования. И не обязательно быть министром, чтобы хорошо зарабатывать. Достаточно быть его заместителем, а еще лучше государственным секретарем. Потому что государственный секретарь зарабатывает больше министра.
Неплохо зарабатывают советники министра образования и рядовые специалисты.
Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
Писали о зарплатах руководителей правительства — премьер-министра и вице-премьеров.
Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.
Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.
Теперь знаем, сколько зарабатывает министр внутренних дел.
Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.