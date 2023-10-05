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Работа за еду. Сколько зарабатывает аграрный министр Сольский во время войны

5 октября 2023 20:40
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Сколько зарабатывает министр аграрной политики и продовольствия Украины
Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский. Коллаж: Новини.LIVE
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Первые три месяца года начала большой войны Министерством аграрной политики и продовольствия Украины руководил Роман Лещенко. В апреле 2022-го его сменил Николай Сольский.

Зарабатывает он на уровне большинства других министров украинского правительства. Кому-то министерские заработки покажутся большими, однако они остаются на уровне средних зарплат не самых богатых европейских стран.

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Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

В этот раз публикуем статистику зарплат министра аграрной политики и продовольствия.

Сколько зарабатывает министр аграрной политики и продовольствия

январь 2022 60 111,71 грн
февраль 2022 36 456,05
март 2022 101 001,19
апрель 2022 92 399,51
май 2022 76 270,01
июнь 2022 76 270,01
июль 2022 76 269,98
август 2022 76 423,40
сентябрь 2022 76 423,39
октябрь 2022 76 423,41
ноябрь 2022 76 524,80
декабрь 2022 81 540,21
январь 2023 76 364,17
февраль 2023 76 270,00
март 2023 78 021,67
апрель 2023 80 838,90
май 2023 82 952,55
июнь 2023 82 293,13
июль 2023 82 385,02
август 2023 82 385,00

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования. И не обязательно быть министром, чтобы хорошо зарабатывать. Достаточно быть его заместителем, а еще лучше государственным секретарем. Потому что государственный секретарь зарабатывает больше министра.

Неплохо зарабатывают советники министра образования и рядовые специалисты.

Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.

Писали о зарплатах руководителей правительства — премьер-министра и вице-премьеров.

Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.

Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.

Теперь знаем, сколько зарабатывает министр внутренних дел.

Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.

 

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