Скільки заробляє міністр аграрної політики та продовольства України

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський. Колаж: Новини.LIVE

Перші три місяці року початку великої війни Міністерством аграрної політики та продовольства України керував Роман Лещенко. У квітні 2022-го його змінив Микола Сольський.

Заробляє він на рівні більшості інших міністрів українського уряду. Комусь міністерські заробітки здадуться великими, а проте вони залишаються на рівні середніх зарплат не найбагатших європейських країн.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат міністра аграрної політики та продовольства.

Скільки заробляє міністр аграрної політики та продовольства

січень 2022 60 111,71 грн лютий 2022 36 456,05 березень 2022 101 001,19 квітень 2022 92 399,51 травень 2022 76 270,01 червень 2022 76 270,01 липень 2022 76 269,98 серпень 2022 76 423,40 вересень 2022 76 423,39 жовтень 2022 76 423,41 листопад 2022 76 524,80 грудень 2022 81 540,21 січень 2023 76 364,17 лютий 2023 76 270,00 березень 2023 78 021,67 квітень 2023 80 838,90 травень 2023 82 952,55 червень 2023 82 293,13 липень 2023 82 385,02 серпень 2023 82 385,00

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, як корисно вчитися. Свідченням того є зарплати керівників вітчизняної системи освіти. І не обов'язково бути міністром, щоб добре заробляти. Достатньо бути його заступником, а ще краще — державним секретарем. Бо державний секретар заробляє більше за міністра.

Непогано заробляють радники міністра освіти і навіть рядові спеціалісти.

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Знаємо тепер, скільки заробляє міністр внутрішніх справ.

Попереду — ще багато публікацій про заробітки українських чиновників під час війни. Обіцяємо, що буде цікаво.