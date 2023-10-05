Скільки заробляє міністр аграрної політики та продовольства України

Робота за їжу. Скільки заробляє аграрний міністр Сольський під час війни
Перші три місяці року початку великої війни Міністерством аграрної політики та продовольства України керував Роман Лещенко. У квітні 2022-го його змінив Микола Сольський.
Заробляє він на рівні більшості інших міністрів українського уряду. Комусь міністерські заробітки здадуться великими, а проте вони залишаються на рівні середніх зарплат не найбагатших європейських країн.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат міністра аграрної політики та продовольства.
Скільки заробляє міністр аграрної політики та продовольства
|січень 2022
|60 111,71 грн
|лютий 2022
|36 456,05
|березень 2022
|101 001,19
|квітень 2022
|92 399,51
|травень 2022
|76 270,01
|червень 2022
|76 270,01
|липень 2022
|76 269,98
|серпень 2022
|76 423,40
|вересень 2022
|76 423,39
|жовтень 2022
|76 423,41
|листопад 2022
|76 524,80
|грудень 2022
|81 540,21
|січень 2023
|76 364,17
|лютий 2023
|76 270,00
|березень 2023
|78 021,67
|квітень 2023
|80 838,90
|травень 2023
|82 952,55
|червень 2023
|82 293,13
|липень 2023
|82 385,02
|серпень 2023
|82 385,00
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, як корисно вчитися. Свідченням того є зарплати керівників вітчизняної системи освіти. І не обов'язково бути міністром, щоб добре заробляти. Достатньо бути його заступником, а ще краще — державним секретарем. Бо державний секретар заробляє більше за міністра.
Непогано заробляють радники міністра освіти і навіть рядові спеціалісти.
Також Новини.LIVE писали про те, скільки заробляє вище керівництво та керівники середньої ланки в Міністерстві культури та інформаційної політики.
Писали про зарплати керівників уряду — прем'єр-міністра та віце-прем'єрів.
Оприлюднили заробітки чиновників Міністерства захисту довкілля та Міністерства стратегічних галузей промисловості.
Писали навіть про зарплати керівників слідчих ізоляторів та виправних колоній.
Знаємо тепер, скільки заробляє міністр внутрішніх справ.
Попереду — ще багато публікацій про заробітки українських чиновників під час війни. Обіцяємо, що буде цікаво.