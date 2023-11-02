Сколько зарабатывают руководители госпредприятий на фондовом рынке Украины

Руководитель предприятия. Фото: pixabay.com

Если сравнивать зарплаты руководителей государственных предприятий на фондовом рынке Украины и заработки глав государственных банков, то счет будет примерно 1:10 в пользу последних.

И неудивительно — отечественный банковский рынок давно и стабильно демонстрирует свою эффективность. И война — очередное тому подтверждение.

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В отличие от фондового рынка Украины, едва прозябавшего и до войны. А теперь — и подавно.

Справедливости ради стоит отметить, что это не всегда вина участников фондового рынка или исключительно его руководителей. Но по факту имеем то, что имеем.

И, кстати, зарплаты руководителей госпредприятий на этом рынке не такие уж и маленькие с точки зрения большинства украинцев.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

В этот раз публикуем статистику зарплат руководителя государственного Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка (АРИФРУ).

Это государственное предприятие подчиняется Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и, как следует из его названия, призвано развивать инфраструктуру этого самого фондового рынка.

Сколько зарабатывает во время войны директор Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка

январь 2022 105 263,16 грн февраль 2022 120 270,43 март 2022 120 270,43 апрель 2022 104 788,06 май 2022 73 930,19 июнь 2022 129 022,02 июль 2022 42 110,25 август 2022 42 237,00 сентябрь 2022 47 386,49 октябрь 2022 80 000 ноябрь 2022 80 000 декабрь 2022 80 000 январь 2023 80 000 февраль 2023 80 000 март 2023 80 000 апрель 2023 80 000 май 2023 80 000 июнь 2023 117 755,21 июль 2023 63 142,60 август 2023 58 952,40

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает глава правления Ощадбанка.

Писали о заработках главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также зарплатах его команды.

Напоминали нашим читателям, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.

Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты министерства.

Хорошо зарабатывают руководители высших учебных заведений. В частности, на зависть многим педагогам есть чем похвастаться ректору Академии Государственной пенитенциарной службы.

Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.

Писали о зарплатах руководителей правительства — премьер-министра и вице-премьеров.

Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.

Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.

Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия, министр юстиции и даже министр обороны.

Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в государственный долг и сколько зарабатывают министр энергетики, глава Министерства иностранных дел и министерша социальной политики.

Известно, сколько зарабатывает генеральный директор Института сердца Министерства здравоохранения, заслуженный врач Украины, профессор Борис Тодуров.

Сообщали мы и о том, сколько стоит государству содержать подчиненных Дениса Малюськи и сколько зарабатывает вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.