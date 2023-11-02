Скільки заробляють керівники держпідприємств на фондовому ринку України

Керівник підприємства. Фото: pixabay.com

Якщо порівнювати зарплати керівників державних підприємств на фондовому ринку України і заробітки очільників державних банків, то рахунок буде приблизно 1:10 на користь останніх.

Воно й не дивно — вітчизняний банківський ринок давно і стабільно демонструє свою ефективність. І війна — черговий тому доказ.

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Заради справедливості варто зазначити, що то не завжди вина учасників фондового ринку, чи виключно його керівників. Але по факту маємо те, що маємо.

І, до речі, зарплати очільників держпідприємств на цьому ринку не такі вже й маленькі з погляду більшості українців.

Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.

Цього разу публікуємо статистику зарплат керівника державного Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку (АРІФРУ).

Це державне підприємство підпорядковується Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку і, як зрозуміло з його назви, покликане вибудовувати інфраструктуру цього самого фондового ринку.

Скільки заробляє під час війни директор Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку

січень 2022 105 263,16 грн лютий 2022 120 270,43 березень 2022 120 270,43 квітень 2022 104 788,06 травень 2022 73 930,19 червень 2022 129 022,02 липень 2022 42 110,25 серпень 2022 42 237,00 вересень 2022 47 386,49 жовтень 2022 80 000 листопад 2022 80 000 грудень 2022 80 000 січень 2023 80 000 лютий 2023 80 000 березень 2023 80 000 квітень 2023 80 000 травень 2023 80 000 червень 2023 117 755,21 липень 2023 63 142,60 серпень 2023 58 952,40

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Попереду ще багато публікацій про заробітки українських чиновників під час війни. Обіцяємо, що буде цікаво.