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Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

10 октября 2023 20:40
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Сколько зарабатывает министр энергетики Украины Герман Галущенко во время войны
Министр энергетики Герман Галущенко. Коллаж: Новини.LIVE
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Стабильность во время войны — это уже хорошо. А особенно если речь идет о финансовых поступлениях. У министра энергетики Германа Галущенко все стабильно. Как и у министра финансов, у него стабильно растет зарплата, подбираясь к психологической отметке в 100 тысяч гривен в месяц.

А в последнее время министр энергетики зарабатывает даже больше своего коллеги из финансового ведомства.

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В прошлом году однажды, в июне, Галущенко удалось даже посмотреть "свысока" на сумму в 100 тысяч гривен, о чем могут только мечтать многие его коллеги из правительства, и даже сам премьер-министр с вице-премьерами.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

В этот раз публикуем статистику зарплат министра энергетики Украины.

Сколько получает министр энергетики Герман Галущенко

январь 2022 68 920,00 грн
февраль 2022 68 920,00
март 2022 75 070,00
апрель 2022 70 970,00
май 2022 70 970,00
июнь 2022 102 124,00
июль 2022 91 524,00
август 2022 91 677,40
сентябрь 2022 91 677,40
октябрь 2022 91 677,40
ноябрь 2022 91 677,40
декабрь 2022 91 787,03
январь 2023 91 524,00
февраль 2023 91 524,00
март 2023 91 524,00
апрель 2023 98 862,00
май 2023 98 862,00
июнь 2023 98 862,00
июль 2023 98 862,00
август 2023 98 862,00

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования. И не обязательно быть министром, чтобы хорошо зарабатывать. Достаточно быть его заместителем, а еще лучше — государственным секретарем. Потому что государственный секретарь зарабатывает больше министра.

Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты.

Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.

Писали о зарплатах руководителей Правительства - премьер-министра и вице-премьеров.

Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.

Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.

Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия и даже министр обороны.

Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.

 

 

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