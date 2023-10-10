Сколько зарабатывает министр энергетики Украины Герман Галущенко во время войны

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны
Стабильность во время войны — это уже хорошо. А особенно если речь идет о финансовых поступлениях. У министра энергетики Германа Галущенко все стабильно. Как и у министра финансов, у него стабильно растет зарплата, подбираясь к психологической отметке в 100 тысяч гривен в месяц.
А в последнее время министр энергетики зарабатывает даже больше своего коллеги из финансового ведомства.
В прошлом году однажды, в июне, Галущенко удалось даже посмотреть "свысока" на сумму в 100 тысяч гривен, о чем могут только мечтать многие его коллеги из правительства, и даже сам премьер-министр с вице-премьерами.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат министра энергетики Украины.
Сколько получает министр энергетики Герман Галущенко
|январь 2022
|68 920,00 грн
|февраль 2022
|68 920,00
|март 2022
|75 070,00
|апрель 2022
|70 970,00
|май 2022
|70 970,00
|июнь 2022
|102 124,00
|июль 2022
|91 524,00
|август 2022
|91 677,40
|сентябрь 2022
|91 677,40
|октябрь 2022
|91 677,40
|ноябрь 2022
|91 677,40
|декабрь 2022
|91 787,03
|январь 2023
|91 524,00
|февраль 2023
|91 524,00
|март 2023
|91 524,00
|апрель 2023
|98 862,00
|май 2023
|98 862,00
|июнь 2023
|98 862,00
|июль 2023
|98 862,00
|август 2023
|98 862,00
Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования. И не обязательно быть министром, чтобы хорошо зарабатывать. Достаточно быть его заместителем, а еще лучше — государственным секретарем. Потому что государственный секретарь зарабатывает больше министра.
Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты.
Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
Писали о зарплатах руководителей Правительства - премьер-министра и вице-премьеров.
Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.
Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.
Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия и даже министр обороны.
Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.