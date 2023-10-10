Скільки заробляє міністр енергетики України Герман Галущенко під час війни

Неспокійні гроші. Скільки заробляє міністр енергетики Герман Галущенко під час війни
Стабільність під час війни — це вже добре. А особливо — якщо мова йде про фінансові надходження. У міністра енергетики Германа Галущенка все стабільно. Як і у міністра фінансів, у нього стабільно росте зарплата, підбираючись до психологічної позначки в 100 тисяч гривень на місяць.
А останнім часом міністр енергетики заробляє навіть більше за свого колегу з фінансового відомства.
Минулого року один раз, у червні, Галущенку вдалось навіть подивитися "звисока" на суму в 100 тисяч гривень, про що можуть лише мріяти багато його колег з уряду, і навіть сам прем'єр-міністр з віце-прем'єрами.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат міністра енергетики України.
Скільки заробляє міністр енергетики Герман Галущенко
|січень 2022
|68 920,00 грн
|лютий 2022
|68 920,00
|березень 2022
|75 070,00
|квітень 2022
|70 970,00
|травень 2022
|70 970,00
|червень 2022
|102 124,00
|липень 2022
|91 524,00
|серпень 2022
|91 677,40
|вересень 2022
|91 677,40
|жовтень 2022
|91 677,40
|листопад 2022
|91 677,40
|грудень 2022
|91 787,03
|січень 2023
|91 524,00
|лютий 2023
|91 524,00
|березень 2023
|91 524,00
|квітень 2023
|98 862,00
|травень 2023
|98 862,00
|червень 2023
|98 862,00
|липень 2023
|98 862,00
|серпень 2023
|98 862,00
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, як корисно вчитися. Свідченням того є зарплати керівників вітчизняної системи освіти. І не обов'язково бути міністром, щоб добре заробляти. Достатньо бути його заступником, а ще краще — державним секретарем. Бо державний секретар заробляє більше за міністра.
Непогано заробляють радники міністра освіти і навіть рядові спеціалісти.
Також Новини.LIVE писали про те, скільки заробляє вище керівництво та керівники середньої ланки в Міністерстві культури та інформаційної політики.
Писали про зарплати керівників Уряду — прем'єр-міністра та віце-прем'єрів.
Оприлюднили заробітки чиновників Міністерства захисту довкілля та Міністерства стратегічних галузей промисловості.
Писали навіть про зарплати керівників слідчих ізоляторів та виправних колоній.
Знаємо тепер, скільки заробляють міністр внутрішніх справ, міністр аграрної політики та продовольства та міністр оборони.
Попереду — ще багато публікацій про заробітки українських чиновників під час війни. Обіцяємо, що буде цікаво.