Скільки заробляє міністр енергетики України Герман Галущенко під час війни

Міністр енергетики України Герман Галущенко. Колаж: Новини.LIVE

Стабільність під час війни — це вже добре. А особливо — якщо мова йде про фінансові надходження. У міністра енергетики Германа Галущенка все стабільно. Як і у міністра фінансів, у нього стабільно росте зарплата, підбираючись до психологічної позначки в 100 тисяч гривень на місяць.

А останнім часом міністр енергетики заробляє навіть більше за свого колегу з фінансового відомства.

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Минулого року один раз, у червні, Галущенку вдалось навіть подивитися "звисока" на суму в 100 тисяч гривень, про що можуть лише мріяти багато його колег з уряду, і навіть сам прем'єр-міністр з віце-прем'єрами.

Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.

Цього разу публікуємо статистику зарплат міністра енергетики України.

Скільки заробляє міністр енергетики Герман Галущенко

січень 2022 68 920,00 грн лютий 2022 68 920,00 березень 2022 75 070,00 квітень 2022 70 970,00 травень 2022 70 970,00 червень 2022 102 124,00 липень 2022 91 524,00 серпень 2022 91 677,40 вересень 2022 91 677,40 жовтень 2022 91 677,40 листопад 2022 91 677,40 грудень 2022 91 787,03 січень 2023 91 524,00 лютий 2023 91 524,00 березень 2023 91 524,00 квітень 2023 98 862,00 травень 2023 98 862,00 червень 2023 98 862,00 липень 2023 98 862,00 серпень 2023 98 862,00

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, як корисно вчитися. Свідченням того є зарплати керівників вітчизняної системи освіти. І не обов'язково бути міністром, щоб добре заробляти. Достатньо бути його заступником, а ще краще — державним секретарем. Бо державний секретар заробляє більше за міністра.

Непогано заробляють радники міністра освіти і навіть рядові спеціалісти.

Також Новини.LIVE писали про те, скільки заробляє вище керівництво та керівники середньої ланки в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Писали про зарплати керівників Уряду — прем'єр-міністра та віце-прем'єрів.

Оприлюднили заробітки чиновників Міністерства захисту довкілля та Міністерства стратегічних галузей промисловості.

Писали навіть про зарплати керівників слідчих ізоляторів та виправних колоній.

Знаємо тепер, скільки заробляють міністр внутрішніх справ, міністр аграрної політики та продовольства та міністр оборони.

Попереду — ще багато публікацій про заробітки українських чиновників під час війни. Обіцяємо, що буде цікаво.