Сколько зарабатывают в Министерстве образования и науки Украины

Сколько зарабатывают в Минобразования. Коллаж: Новини.LIVE

Обзор заработных плат в Министерстве образования и науки в который раз убеждает в правильности народной пословицы: "Ученье — свет, а не ученье — чуть свет, и на работу".

Даже рядовые сотрудники МОН зарабатывают (по украинским меркам) неплохие деньги. А если учесть тот факт, что все они официально оформлены и, соответственно, имеют полный социальный пакет от государства, включая пенсионные перспективы, то жить можно.

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Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

В этот раз публикуем статистику зарплат рядовых специалистов и руководителей среднего звена в Министерстве образования и науки Украины.

Сколько могут зарабатывать главные специалисты министерства

январь 2022 16 983,63 грн февраль 2022 21 146,70 март 2022 20 740,00 апрель 2022 20 740,00 май 2022 20 893,82 июнь 2022 43 063,16 июль 2022 21 326,00 август 2022 22 851,00 сентябрь 2022 22 947,00 октябрь 2022 22 286,00 ноябрь 2022 20 494,55 декабрь 2022 35 972,17 январь 2023 23 000,54 февраль 2023 9 867,60 март 2023 16 785,00 апрель 2023 16 559,00 май 2023 17 459,17 июнь 2023 18 254,00 июль 2023 47 387,58 август 2023 6 568,04

Главных специалистов в министерстве много, и все они зарабатывают по-разному.

Стоит отметить, что от месяца к месяцу зарплата главного специалиста может отличаться в десятки раз — от 3 тысяч гривен до 100 тысяч. Чем объясняется такая разница — остается только догадываться. Правда, столь значительный перепад происходит крайне редко.

Чуть больше главных специалистов зарабатывают начальники отделов.

Сколько могут зарабатывать начальники отделов

январь 2022 25 535,39 грн февраль 2022 32 652,13 март 2022 26 880,00 апрель 2022 28 340,00 май 2022 57 774,42 июнь 2022 31 345,70 июль 2022 27 198,43 август 2022 28 126,00 сентябрь 2022 28 126,00 октябрь 2022 27 396,00 ноябрь 2022 52 306,76 декабрь 2022 78 073,74 январь 2023 24 590,00 февраль 2023 16 173,30 март 2023 35 197,63 апрель 2023 24 298,00 май 2023 25 758,00 июнь 2023 27 788,15 июль 2023 26 488,00 август 2023 71 291,65

Неплохо получают государственные эксперты. Хотя тоже очень неравномерно.

Сколько могут зарабатывать государственные эксперты

январь 2022 38 879,89 грн февраль 2022 43 427,61 март 2022 71 660,60 апрель 2022 12 290,60 май 2022 43 248,09 июнь 2022 43 352,70 июль 2022 43 364,00 август 2022 98 801,06 сентябрь 2022 29 681,60 октябрь 2022 58 288,37 ноябрь 2022 25 988,89 декабрь 2022 71 934,51 январь 2023 11 213,82 февраль 2023 68 580,18 март 2023 11 357,21 апрель 2023 34 753,57 май 2023 79 761,35 июнь 2023 30 690,00 июль 2023 97 660,63 август 2023 37 183,82

Сколько могут зарабатывать директора департаментов

январь 2022 57 631,59 грн февраль 2022 68 949,26 март 2022 56 477,85 апрель 2022 51 696,90 май 2022 55 813,82 июнь 2022 95 941,54 июль 2022 103 513,93 август 2022 77 176,00 сентябрь 2022 77 176,00 октябрь 2022 56 076,00 ноябрь 2022 55 315,14 декабрь 2022 167 252,40 январь 2023 51 440,00 февраль 2023 55 660,00 март 2023 54 270,19 апрель 2023 38 700,48 май 2023 39 835,00 июнь 2023 40 890,00 июль 2023 53 550,00 август 2023 93 807,46

Как видим, начальники департаментов, являясь фактически руководителями среднего звена, зарабатывают приличные по украинским меркам деньги.

Дальше — чем выше по министерской карьерной лестнице, тем выше зарплаты государственных служащих, о чем мы уже писали ранее.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования. И не обязательно быть министром, чтобы хорошо зарабатывать. Достаточно быть его заместителем, а еще лучше государственным секретарем. Потому что государственный секретарь зарабатывает больше министра.

Неплохо зарабатывают советники министра образования.

Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.

Писали о зарплатах руководителей Правительства - премьер-министра и вице-премьеров.

Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.

Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.

Впереди — еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.