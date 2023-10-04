Сколько зарабатывают в Министерстве образования и науки Украины

Ученье свет. Сколько зарабатывают рядовые специалисты и руководители среднего звена в Минобразования
Обзор заработных плат в Министерстве образования и науки в который раз убеждает в правильности народной пословицы: "Ученье — свет, а не ученье — чуть свет, и на работу".
Даже рядовые сотрудники МОН зарабатывают (по украинским меркам) неплохие деньги. А если учесть тот факт, что все они официально оформлены и, соответственно, имеют полный социальный пакет от государства, включая пенсионные перспективы, то жить можно.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат рядовых специалистов и руководителей среднего звена в Министерстве образования и науки Украины.
Сколько могут зарабатывать главные специалисты министерства
|январь 2022
|16 983,63 грн
|февраль 2022
|21 146,70
|март 2022
|20 740,00
|апрель 2022
|20 740,00
|май 2022
|20 893,82
|июнь 2022
|43 063,16
|июль 2022
|21 326,00
|август 2022
|22 851,00
|сентябрь 2022
|22 947,00
|октябрь 2022
|22 286,00
|ноябрь 2022
|20 494,55
|декабрь 2022
|35 972,17
|январь 2023
|23 000,54
|февраль 2023
|9 867,60
|март 2023
|16 785,00
|апрель 2023
|16 559,00
|май 2023
|17 459,17
|июнь 2023
|18 254,00
|июль 2023
|47 387,58
|август 2023
|6 568,04
Главных специалистов в министерстве много, и все они зарабатывают по-разному.
Стоит отметить, что от месяца к месяцу зарплата главного специалиста может отличаться в десятки раз — от 3 тысяч гривен до 100 тысяч. Чем объясняется такая разница — остается только догадываться. Правда, столь значительный перепад происходит крайне редко.
Чуть больше главных специалистов зарабатывают начальники отделов.
Сколько могут зарабатывать начальники отделов
|январь 2022
|25 535,39 грн
|февраль 2022
|32 652,13
|март 2022
|26 880,00
|апрель 2022
|28 340,00
|май 2022
|57 774,42
|июнь 2022
|31 345,70
|июль 2022
|27 198,43
|август 2022
|28 126,00
|сентябрь 2022
|28 126,00
|октябрь 2022
|27 396,00
|ноябрь 2022
|52 306,76
|декабрь 2022
|78 073,74
|январь 2023
|24 590,00
|февраль 2023
|16 173,30
|март 2023
|35 197,63
|апрель 2023
|24 298,00
|май 2023
|25 758,00
|июнь 2023
|27 788,15
|июль 2023
|26 488,00
|август 2023
|71 291,65
Неплохо получают государственные эксперты. Хотя тоже очень неравномерно.
Сколько могут зарабатывать государственные эксперты
|январь 2022
|38 879,89 грн
|февраль 2022
|43 427,61
|март 2022
|71 660,60
|апрель 2022
|12 290,60
|май 2022
|43 248,09
|июнь 2022
|43 352,70
|июль 2022
|43 364,00
|август 2022
|98 801,06
|сентябрь 2022
|29 681,60
|октябрь 2022
|58 288,37
|ноябрь 2022
|25 988,89
|декабрь 2022
|71 934,51
|январь 2023
|11 213,82
|февраль 2023
|68 580,18
|март 2023
|11 357,21
|апрель 2023
|34 753,57
|май 2023
|79 761,35
|июнь 2023
|30 690,00
|июль 2023
|97 660,63
|август 2023
|37 183,82
Сколько могут зарабатывать директора департаментов
|январь 2022
|57 631,59 грн
|февраль 2022
|68 949,26
|март 2022
|56 477,85
|апрель 2022
|51 696,90
|май 2022
|55 813,82
|июнь 2022
|95 941,54
|июль 2022
|103 513,93
|август 2022
|77 176,00
|сентябрь 2022
|77 176,00
|октябрь 2022
|56 076,00
|ноябрь 2022
|55 315,14
|декабрь 2022
|167 252,40
|январь 2023
|51 440,00
|февраль 2023
|55 660,00
|март 2023
|54 270,19
|апрель 2023
|38 700,48
|май 2023
|39 835,00
|июнь 2023
|40 890,00
|июль 2023
|53 550,00
|август 2023
|93 807,46
Как видим, начальники департаментов, являясь фактически руководителями среднего звена, зарабатывают приличные по украинским меркам деньги.
Дальше — чем выше по министерской карьерной лестнице, тем выше зарплаты государственных служащих, о чем мы уже писали ранее.
Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования. И не обязательно быть министром, чтобы хорошо зарабатывать. Достаточно быть его заместителем, а еще лучше государственным секретарем. Потому что государственный секретарь зарабатывает больше министра.
Неплохо зарабатывают советники министра образования.
Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
Писали о зарплатах руководителей Правительства - премьер-министра и вице-премьеров.
Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.
Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.
Впереди — еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.