Скільки заробляють в Міністерстві освіти і науки України

Навчання світло. Скільки заробляють рядові спеціалісти і керівники середньої ланки в Міносвіти
Огляд заробітних плат в Міністерстві освіти і науки вкотре переконує в правильності народного прислів'я: "Навчання — світло, а не навчання — ледь-ледь світає, й на роботу".
Навіть рядові співробітники МОН заробляють (за українськими мірками) непогані гроші. А якщо врахувати той факт, що всі вони офіційно оформлені і, відповідно, мають повний соціальний пакет від держави, включно з пенсійними перспективами, то жити можна.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат рядових спеціалістів та керівників середньої ланки в Міністерстві освіти і науки України.
Скільки можуть заробляти головні спеціалісти міністерства
|січень 2022
|16 983,63 грн
|лютий 2022
|21 146,70
|березень 2022
|20 740,00
|квітень 2022
|20 740,00
|травень 2022
|20 893,82
|червень 2022
|43 063,16
|липень 2022
|21 326,00
|серпень 2022
|22 851,00
|вересень 2022
|22 947,00
|жовтень 2022
|22 286,00
|листопад 2022
|20 494,55
|грудень 2022
|35 972,17
|січень 2023
|23 000,54
|лютий 2023
|9 867,60
|березень 2023
|16 785,00
|квітень 2023
|16 559,00
|травень 2023
|17 459,17
|червень 2023
|18 254,00
|липень 2023
|47 387,58
|серпень 2023
|6 568,04
Головних спеціалістів у міністерстві багато, і всі вони заробляють по-різному.
Варто зазначити, що від місяця до місяця зарплата головного спеціаліста може відрізнятися в десятки разів — від 3 тисяч гривень до ледь не 100 тисяч. Чим пояснюється така різниця — залишається лише здогадуватись. Щоправда, такий значний перепад трапляється вкрай рідко.
Трохи більше за головних спеціалістів заробляють начальники відділів.
Скільки можуть заробляти начальники відділів
|січень 2022
|25 535,39 грн
|лютий 2022
|32 652,13
|березень 2022
|26 880,00
|квітень 2022
|28 340,00
|травень 2022
|57 774,42
|червень 2022
|31 345,70
|липень 2022
|27 198,43
|серпень 2022
|28 126,00
|вересень 2022
|28 126,00
|жовтень 2022
|27 396,00
|листопад 2022
|52 306,76
|грудень 2022
|78 073,74
|січень 2023
|24 590,00
|лютий 2023
|16 173,30
|березень 2023
|35 197,63
|квітень 2023
|24 298,00
|травень 2023
|25 758,00
|червень 2023
|27 788,15
|липень 2023
|26 488,00
|серпень 2023
|71 291,65
Непогано заробляють державні експерти. Хоча теж дуже нерівномірно.
Скільки можуть заробляти державні експерти
|січень 2022
|38 879,89 грн
|лютий 2022
|43 427,61
|березень 2022
|71 660,60
|квітень 2022
|12 290,60
|травень 2022
|43 248,09
|червень 2022
|43 352,70
|липень 2022
|43 364,00
|серпень 2022
|98 801,06
|вересень 2022
|29 681,60
|жовтень 2022
|58 288,37
|листопад 2022
|25 988,89
|грудень 2022
|71 934,51
|січень 2023
|11 213,82
|лютий 2023
|68 580,18
|березень 2023
|11 357,21
|квітень 2023
|34 753,57
|травень 2023
|79 761,35
|червень 2023
|30 690,00
|липень 2023
|97 660,63
|серпень 2023
|37 183,82
Скільки можуть заробляти директори департаментів
|січень 2022
|57 631,59 грн
|лютий 2022
|68 949,26
|березень 2022
|56 477,85
|квітень 2022
|51 696,90
|травень 2022
|55 813,82
|червень 2022
|95 941,54
|липень 2022
|103 513,93
|серпень 2022
|77 176,00
|вересень 2022
|77 176,00
|жовтень 2022
|56 076,00
|листопад 2022
|55 315,14
|грудень 2022
|167 252,40
|січень 2023
|51 440,00
|лютий 2023
|55 660,00
|березень 2023
|54 270,19
|квітень 2023
|38 700,48
|травень 2023
|39 835,00
|червень 2023
|40 890,00
|липень 2023
|53 550,00
|серпень 2023
|93 807,46
Як бачимо, начальники департаментів, будучи фактично керівниками середньої ланки, заробляють пристойні за українськими мірками гроші.
Далі — що вище за міністерськими кар'єрними сходами, то вищі зарплати державних службовців, про що ми писали раніше.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, як корисно вчитися. Свідченням того є зарплати керівників вітчизняної системи освіти. І не обов'язково бути міністром, щоб добре заробляти. Достатньо бути його заступником, а ще краще — державним секретарем. Бо державний секретар заробляє більше за міністра.
Непогано заробляють радники міністра освіти.
Також Новини.LIVE писали про те, скільки заробляє вище керівництво та керівники середньої ланки в Міністерстві культури та інформаційної політики.
Писали про зарплати керівників Уряду — прем'єр-міністра та віце-прем'єрів.
Оприлюднили заробітки чиновників Міністерства захисту довкілля та Міністерства стратегічних галузей промисловості.
Писали навіть про зарплати керівників слідчих ізоляторів та виправних колоній.
Попереду — ще багато публікацій про заробітки українських чиновників під час війни. Обіцяємо, що буде цікаво.