Скільки заробляють в Міністерстві освіти і науки України

Скільки заробляють в Міносвіти. Колаж: Новини.LIVE

Огляд заробітних плат в Міністерстві освіти і науки вкотре переконує в правильності народного прислів'я: "Навчання — світло, а не навчання — ледь-ледь світає, й на роботу".

Навіть рядові співробітники МОН заробляють (за українськими мірками) непогані гроші. А якщо врахувати той факт, що всі вони офіційно оформлені і, відповідно, мають повний соціальний пакет від держави, включно з пенсійними перспективами, то жити можна.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат рядових спеціалістів та керівників середньої ланки в Міністерстві освіти і науки України.

Скільки можуть заробляти головні спеціалісти міністерства

січень 2022 16 983,63 грн лютий 2022 21 146,70 березень 2022 20 740,00 квітень 2022 20 740,00 травень 2022 20 893,82 червень 2022 43 063,16 липень 2022 21 326,00 серпень 2022 22 851,00 вересень 2022 22 947,00 жовтень 2022 22 286,00 листопад 2022 20 494,55 грудень 2022 35 972,17 січень 2023 23 000,54 лютий 2023 9 867,60 березень 2023 16 785,00 квітень 2023 16 559,00 травень 2023 17 459,17 червень 2023 18 254,00 липень 2023 47 387,58 серпень 2023 6 568,04

Головних спеціалістів у міністерстві багато, і всі вони заробляють по-різному.

Варто зазначити, що від місяця до місяця зарплата головного спеціаліста може відрізнятися в десятки разів — від 3 тисяч гривень до ледь не 100 тисяч. Чим пояснюється така різниця — залишається лише здогадуватись. Щоправда, такий значний перепад трапляється вкрай рідко.

Трохи більше за головних спеціалістів заробляють начальники відділів.

Скільки можуть заробляти начальники відділів

січень 2022 25 535,39 грн лютий 2022 32 652,13 березень 2022 26 880,00 квітень 2022 28 340,00 травень 2022 57 774,42 червень 2022 31 345,70 липень 2022 27 198,43 серпень 2022 28 126,00 вересень 2022 28 126,00 жовтень 2022 27 396,00 листопад 2022 52 306,76 грудень 2022 78 073,74 січень 2023 24 590,00 лютий 2023 16 173,30 березень 2023 35 197,63 квітень 2023 24 298,00 травень 2023 25 758,00 червень 2023 27 788,15 липень 2023 26 488,00 серпень 2023 71 291,65

Непогано заробляють державні експерти. Хоча теж дуже нерівномірно.

Скільки можуть заробляти державні експерти

січень 2022 38 879,89 грн лютий 2022 43 427,61 березень 2022 71 660,60 квітень 2022 12 290,60 травень 2022 43 248,09 червень 2022 43 352,70 липень 2022 43 364,00 серпень 2022 98 801,06 вересень 2022 29 681,60 жовтень 2022 58 288,37 листопад 2022 25 988,89 грудень 2022 71 934,51 січень 2023 11 213,82 лютий 2023 68 580,18 березень 2023 11 357,21 квітень 2023 34 753,57 травень 2023 79 761,35 червень 2023 30 690,00 липень 2023 97 660,63 серпень 2023 37 183,82

Скільки можуть заробляти директори департаментів

січень 2022 57 631,59 грн лютий 2022 68 949,26 березень 2022 56 477,85 квітень 2022 51 696,90 травень 2022 55 813,82 червень 2022 95 941,54 липень 2022 103 513,93 серпень 2022 77 176,00 вересень 2022 77 176,00 жовтень 2022 56 076,00 листопад 2022 55 315,14 грудень 2022 167 252,40 січень 2023 51 440,00 лютий 2023 55 660,00 березень 2023 54 270,19 квітень 2023 38 700,48 травень 2023 39 835,00 червень 2023 40 890,00 липень 2023 53 550,00 серпень 2023 93 807,46

Як бачимо, начальники департаментів, будучи фактично керівниками середньої ланки, заробляють пристойні за українськими мірками гроші.

Далі — що вище за міністерськими кар'єрними сходами, то вищі зарплати державних службовців, про що ми писали раніше.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, як корисно вчитися. Свідченням того є зарплати керівників вітчизняної системи освіти. І не обов'язково бути міністром, щоб добре заробляти. Достатньо бути його заступником, а ще краще — державним секретарем. Бо державний секретар заробляє більше за міністра.

Непогано заробляють радники міністра освіти.

Також Новини.LIVE писали про те, скільки заробляє вище керівництво та керівники середньої ланки в Міністерстві культури та інформаційної політики.

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