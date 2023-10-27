Студенты университета внутренних дел. Фото: dduvs.in.ua

Зарплата ректора Академии Государственной пенитенциарной службы удивляет. Удивляет своим непостоянством.

От месяца к месяцу сумма денежных выплат может отличаться в разы, и даже в десятки раз.

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Так, если в январе-феврале прошлого года месячная зарплата руководителя академии едва превышала 28 тысяч гривен, то уже в марте она увеличилась до 55 тысяч. А в апреле превысила 73 тысячи гривен.

Уменьшившись в течение следующих трех месяцев до довоенного уровня, уже в августе зарплата достигла более 253 тысяч гривен.

В течение четвертого квартала года зарплата главы академии в среднем составляла около 200 тысяч в месяц.

Но абсолютный рекорд был поставлен в январе 2023 года, когда денежное довольствие ректора достигло 1,281 млн гривен. К сожалению, в ответе на запрос Новини.LIVE не указывается структура денежных выплат.

В феврале текущего года зарплата руководителя этого вуза упала до 23 тысяч гривен. А с весны до осени 2023-го находилась в пределах от 67 до 96 тысяч гривен в месяц.

Кому нужна более систематизированная информация — Новини.LIVE публикуют данные о зарплате ректора Академии Государственной пенитенциарной службы в виде таблицы.

Сколько зарабатывает ректор Академии Государственной пенитенциарной службы

январь 2022 28 247,19 грн февраль 2022 28 356,35 март 2022 55 416,35 апрель 2022 73 456,35 май 2022 42 127,01 июнь 2022 28 701,21 июль 2022 28 750,00 август 2022 253 496,47 сентябрь 2022 56 025,81 октябрь 2022 137 414,69 ноябрь 2022 247 103,77 декабрь 2022 185 215,05 январь 2023 1 281 348,95 февраль 2023 23 418,17 март 2023 79 971,53 апрель 2023 96 222,56 май 2023 67 638,28 июнь 2023 91 306,27 июль 2023 72 246,13 август 2023 89 804,26

Справка

Академия Государственной пенитенциарной службы — государственное, отраслевое, высшее учебное заведение, история которого начинает свой отсчет еще с 1978 года, когда была создана Черниговская школа усовершенствования начальствующего состава милиции МВД СССР с целью осуществления начальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников подразделений 5-го Главного Управление МВД СССР.

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