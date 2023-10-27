На зависть педагогам. Сколько зарабатывает ректор Академии Государственной пенитенциарной службы
Зарплата ректора Академии Государственной пенитенциарной службы удивляет. Удивляет своим непостоянством.
От месяца к месяцу сумма денежных выплат может отличаться в разы, и даже в десятки раз.
Так, если в январе-феврале прошлого года месячная зарплата руководителя академии едва превышала 28 тысяч гривен, то уже в марте она увеличилась до 55 тысяч. А в апреле превысила 73 тысячи гривен.
Уменьшившись в течение следующих трех месяцев до довоенного уровня, уже в августе зарплата достигла более 253 тысяч гривен.
В течение четвертого квартала года зарплата главы академии в среднем составляла около 200 тысяч в месяц.
Но абсолютный рекорд был поставлен в январе 2023 года, когда денежное довольствие ректора достигло 1,281 млн гривен. К сожалению, в ответе на запрос Новини.LIVE не указывается структура денежных выплат.
В феврале текущего года зарплата руководителя этого вуза упала до 23 тысяч гривен. А с весны до осени 2023-го находилась в пределах от 67 до 96 тысяч гривен в месяц.
Кому нужна более систематизированная информация — Новини.LIVE публикуют данные о зарплате ректора Академии Государственной пенитенциарной службы в виде таблицы.
Сколько зарабатывает ректор Академии Государственной пенитенциарной службы
|январь 2022
|28 247,19 грн
|февраль 2022
|28 356,35
|март 2022
|55 416,35
|апрель 2022
|73 456,35
|май 2022
|42 127,01
|июнь 2022
|28 701,21
|июль 2022
|28 750,00
|август 2022
|253 496,47
|сентябрь 2022
|56 025,81
|октябрь 2022
|137 414,69
|ноябрь 2022
|247 103,77
|декабрь 2022
|185 215,05
|январь 2023
|1 281 348,95
|февраль 2023
|23 418,17
|март 2023
|79 971,53
|апрель 2023
|96 222,56
|май 2023
|67 638,28
|июнь 2023
|91 306,27
|июль 2023
|72 246,13
|август 2023
|89 804,26
Справка
Академия Государственной пенитенциарной службы — государственное, отраслевое, высшее учебное заведение, история которого начинает свой отсчет еще с 1978 года, когда была создана Черниговская школа усовершенствования начальствующего состава милиции МВД СССР с целью осуществления начальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников подразделений 5-го Главного Управление МВД СССР.
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