Студенти університету внутрішніх справ. Фото: dduvs.in.ua

Зарплата ректора Академії Державної пенітенціарної служби дивує. Дивує своєю непостійністю.

Від місяця до місяця сума грошових виплат може відрізнятися в рази, і навіть в десятки разів.

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Так, якщо в січні-лютому минулого року місячна зарплата керівника академії ледь перевищувала 28 тисяч гривень, то вже у березні вона збільшилася до понад 55 тисяч. А у квітні — перевищила 73 тисячі гривень.

Зменшившись протягом наступних трьох місяців до довоєнного рівня, вже у серпні зарплата сягнула понад 253 тисячі гривень.

Протягом четвертого кварталу року зарплата очільника академії в середньому становила близько 200 тисяч на місяць.

Але абсолютний рекорд було поставлено у січні 2023 року, коли грошове забезпечення ректора сягнуло 1,281 млн гривень. На жаль, у відповіді на запит Новини.LIVE не зазначається структура грошових виплат.

Вже в лютому поточного року зарплата керівника цього вишу впала до 23 тисяч гривень. А з весни до осені 2023-го перебувала в межах від 67 до 96 тисяч гривень на місяць.

Кому до вподоби більш систематизована інформація — Новини.LIVE публікують дані щодо зарплати керівника Академії Державної пенітенціарної служби у вигляді таблиці.

Скільки заробляє ректор Академії Державної пенітенціарної служби

січень 2022 28 247,19 грн лютий 2022 28 356,35 березень 2022 55 416,35 квітень 2022 73 456,35 травень 2022 42 127,01 червень 2022 28 701,21 липень 2022 28 750,00 серпень 2022 253 496,47 вересень 2022 56 025,81 жовтень 2022 137 414,69 листопад 2022 247 103,77 грудень 2022 185 215,05 січень 2023 1 281 348,95 лютий 2023 23 418,17 березень 2023 79 971,53 квітень 2023 96 222,56 травень 2023 67 638,28 червень 2023 91 306,27 липень 2023 72 246,13 серпень 2023 89 804,26

Довідково

Академія Державної пенітенціарної служби — державний, галузевий, вищий навчальний заклад, історія якого починає свій відлік ще з 1978 року, коли було створено Чернігівську школу удосконалення начальницького складу міліції МВС СРСР з метою здійснення початкової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації співробітників підрозділів 5-го Головного управління МВС СРСР.

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