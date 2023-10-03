Сколько зарабатывает министр внутренних дел Украины во время войны

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Коллаж: Новини.LIVE

Заработки министра внутренних дел Украины во время войны — стабильны и, учитывая бремя возложенной на него ответственности, не очень велики. В общем — примерно на уровне минимальной зарплаты в Люксембурге.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

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В этот раз публикуем статистику зарплат министра внутренних дел Украины.

Стоит напомнить, что до 18 января 2023 года министерство возглавлял Денис Монастырский, трагически погибший в авиакатастрофе во время выполнения служебных обязанностей.

С 7 февраля 2023 года МВД возглавляет Игорь Клименко.

Сколько зарабатывает министр внутренних дел

январь 2022 74 265,58 грн февраль 2022 79 983,19 март 2022 79 983,19 апрель 2022 85 956,29 май 2022 85 956,29 июнь 2022 85 956,29 июль 2022 85 956,29 август 2022 86 079,78 сентябрь 2022 86 068,54 октябрь 2022 86 079,78 ноябрь 2022 86 161,41 декабрь 2022 86 168,02 январь 2023 (по 18.01) 50 989,36 февраль 2023 (с 08.02) 62 164,82 март 2023 82 886,42 апрель 2023 89 531,89 май 2023 89 883,01 июнь 2023 89 761,91 июль 2023 89 531,89 август 2023 89 531,8

По информации департамента коммуникации МВД, в указанный период премии, материальные пособия, денежная компенсация министру внутренних дел Украины не начислялись и не выплачивались.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования. И не обязательно быть министром, чтобы хорошо зарабатывать. Достаточно быть его заместителем, а еще лучше — государственным секретарем. Потому что государственный секретарь зарабатывает больше министра.

Неплохо зарабатывают советники министра образования.

Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.

Писали о зарплатах руководителей правительства — премьер-министра и вице-премьеров.

Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.

Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.