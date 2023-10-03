Сколько зарабатывает министр внутренних дел Украины во время войны

На уровне минималки в Люксембурге. Сколько зарабатывает министр внутренних дел Украины
Заработки министра внутренних дел Украины во время войны — стабильны и, учитывая бремя возложенной на него ответственности, не очень велики. В общем — примерно на уровне минимальной зарплаты в Люксембурге.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат министра внутренних дел Украины.
Стоит напомнить, что до 18 января 2023 года министерство возглавлял Денис Монастырский, трагически погибший в авиакатастрофе во время выполнения служебных обязанностей.
С 7 февраля 2023 года МВД возглавляет Игорь Клименко.
Сколько зарабатывает министр внутренних дел
|январь 2022
|74 265,58 грн
|февраль 2022
|79 983,19
|март 2022
|79 983,19
|апрель 2022
|85 956,29
|май 2022
|85 956,29
|июнь 2022
|85 956,29
|июль 2022
|85 956,29
|август 2022
|86 079,78
|сентябрь 2022
|86 068,54
|октябрь 2022
|86 079,78
|ноябрь 2022
|86 161,41
|декабрь 2022
|86 168,02
|январь 2023 (по 18.01)
|50 989,36
|февраль 2023 (с 08.02)
|62 164,82
|март 2023
|82 886,42
|апрель 2023
|89 531,89
|май 2023
|89 883,01
|июнь 2023
|89 761,91
|июль 2023
|89 531,89
|август 2023
|89 531,8
По информации департамента коммуникации МВД, в указанный период премии, материальные пособия, денежная компенсация министру внутренних дел Украины не начислялись и не выплачивались.
Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования. И не обязательно быть министром, чтобы хорошо зарабатывать. Достаточно быть его заместителем, а еще лучше — государственным секретарем. Потому что государственный секретарь зарабатывает больше министра.
Неплохо зарабатывают советники министра образования.
Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
Писали о зарплатах руководителей правительства — премьер-министра и вице-премьеров.
Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.
Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.