Скільки заробляє міністр внутрішніх справ України під час війни

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Колаж: Новини.LIVE

Заробітки міністра внутрішніх справ України під час війни — стабільні та, з огляду на тягар покладеної на нього відповідільності, не дуже великі. Загалом — приблизно на рівні мінімальної зарплати в Люксембурзі.

Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат міністра внутрішніх справ України.

Варто нагадати, що до 18 січня 2023 року міністерство очолював Денис Монастирський, який трагічно загинув в авіакатастрофі під час виконання службових обов'язків.

З 7 лютого 2023 року МВС очолює Ігор Клименко.

Скільки заробляє міністр внутрішніх справ

січень 2022 74 265,58 грн лютий 2022 79 983,19 березень 2022 79 983,19 квітень 2022 85 956,29 травень 2022 85 956,29 червень 2022 85 956,29 липень 2022 85 956,29 серпень 2022 86 079,78 вересень 2022 86 068,54 жовтень 2022 86 079,78 листопад 2022 86 161,41 грудень 2022 86 168,02 січень 2023 (по 18.01) 50 989,36 лютий 2023 (з 08.02) 62 164,82 березень 2023 82 886,42 квітень 2023 89 531,89 травень 2023 89 883,01 червень 2023 89 761,91 липень 2023 89 531,89 серпень 2023 89 531,8

За інформацією департамента комунікації МВС, в зазначений період премії, матеріальні допомоги, грошова компенсація міністру внутрішніх справ України не нараховувались та не виплачувались.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, як корисно вчитися. Свідченням того є зарплати керівників вітчизняної системи освіти. І не обов'язково бути міністром, щоб добре заробляти. Достатньо бути його заступником, а ще краще — державним секретарем. Бо державний секретар заробляє більше за міністра.

Непогано заробляють радники міністра освіти.

Також Новини.LIVE писали про те, скільки заробляє вище керівництво та керівники середньої ланки в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Писали про зарплати керівників Уряду — прем'єр-міністра та віцепрем'єрів.

Оприлюднили заробітки чиновників Міністерства захисту довкілля та Міністерства стратегічних галузей промисловості.

Писали навіть про зарплати керівників слідчих ізоляторів та виправних колоній.