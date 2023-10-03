Скільки заробляє міністр внутрішніх справ України під час війни

На рівні мінімалки в Люксембурзі. Скільки заробляє міністр внутрішніх справ України
Заробітки міністра внутрішніх справ України під час війни — стабільні та, з огляду на тягар покладеної на нього відповідільності, не дуже великі. Загалом — приблизно на рівні мінімальної зарплати в Люксембурзі.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат міністра внутрішніх справ України.
Варто нагадати, що до 18 січня 2023 року міністерство очолював Денис Монастирський, який трагічно загинув в авіакатастрофі під час виконання службових обов'язків.
З 7 лютого 2023 року МВС очолює Ігор Клименко.
Скільки заробляє міністр внутрішніх справ
|січень 2022
|74 265,58 грн
|лютий 2022
|79 983,19
|березень 2022
|79 983,19
|квітень 2022
|85 956,29
|травень 2022
|85 956,29
|червень 2022
|85 956,29
|липень 2022
|85 956,29
|серпень 2022
|86 079,78
|вересень 2022
|86 068,54
|жовтень 2022
|86 079,78
|листопад 2022
|86 161,41
|грудень 2022
|86 168,02
|січень 2023 (по 18.01)
|50 989,36
|лютий 2023 (з 08.02)
|62 164,82
|березень 2023
|82 886,42
|квітень 2023
|89 531,89
|травень 2023
|89 883,01
|червень 2023
|89 761,91
|липень 2023
|89 531,89
|серпень 2023
|89 531,8
За інформацією департамента комунікації МВС, в зазначений період премії, матеріальні допомоги, грошова компенсація міністру внутрішніх справ України не нараховувались та не виплачувались.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, як корисно вчитися. Свідченням того є зарплати керівників вітчизняної системи освіти. І не обов'язково бути міністром, щоб добре заробляти. Достатньо бути його заступником, а ще краще — державним секретарем. Бо державний секретар заробляє більше за міністра.
Непогано заробляють радники міністра освіти.
Також Новини.LIVE писали про те, скільки заробляє вище керівництво та керівники середньої ланки в Міністерстві культури та інформаційної політики.
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