Сколько зарабатывает министр финансов Украины Сергей Марченко во время войны

Искусство брать в долг, или сколько стоит работа министра финансов Сергея Марченко
Зарплата министра финансов Украины Сергея Марченко с начала войны понемногу растет. За полтора года месячная плата выросла примерно на 15 тысяч гривен. Но до 100 тысяч еще не дотянула.
Доход министра растет, как у образцового финансиста, — стабильно по восходящей. И никакой синусоиды. Правда, размером зарплаты наш министр вряд ли может удивить рядового европейца. Но все же это больше, чем у премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат министра финансов Сергея Марченко.
Сколько зарабатывает министр финансов Сергей Марченко
|январь 2022
|79 356,07 грн
|февраль 2022
|81 615,50
|март 2022
|81 615,50
|апрель 2022
|87 710,50
|май 2022
|87 710,50
|июнь 2022
|87 710,50
|июль 2022
|87 710,50
|август 2022
|87 863,90
|сентябрь 2022
|87 853,45
|октябрь 2022
|87 776,23
|ноябрь 2022
|88 134,85
|декабрь 2022
|87 965,30
|январь 2023
|87 710,50
|февраль 2023
|87 710,52
|март 2023
|89 446,15
|апрель 2023
|94 742,77
|май 2023
|94 933,88
|июнь 2023
|95 098,52
|июль 2023
|94 742,75
|август 2023
|94 742,75
Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования. И не обязательно быть министром, чтобы хорошо зарабатывать. Достаточно быть его заместителем, а еще лучше — государственным секретарем. Потому что государственный секретарь зарабатывает больше министра.
Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты.
Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
Писали о зарплатах руководителей Правительства — премьер-министра и вице-премьеров.
Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.
Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.
Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия и министр обороны.
Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.