Сколько зарабатывает министр финансов Украины Сергей Марченко во время войны

Министр финансов Украины Сергей Марченко. Коллаж: Новини.LIVE

Зарплата министра финансов Украины Сергея Марченко с начала войны понемногу растет. За полтора года месячная плата выросла примерно на 15 тысяч гривен. Но до 100 тысяч еще не дотянула.

Доход министра растет, как у образцового финансиста, — стабильно по восходящей. И никакой синусоиды. Правда, размером зарплаты наш министр вряд ли может удивить рядового европейца. Но все же это больше, чем у премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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В этот раз публикуем статистику зарплат министра финансов Сергея Марченко.

Сколько зарабатывает министр финансов Сергей Марченко

январь 2022 79 356,07 грн февраль 2022 81 615,50 март 2022 81 615,50 апрель 2022 87 710,50 май 2022 87 710,50 июнь 2022 87 710,50 июль 2022 87 710,50 август 2022 87 863,90 сентябрь 2022 87 853,45 октябрь 2022 87 776,23 ноябрь 2022 88 134,85 декабрь 2022 87 965,30 январь 2023 87 710,50 февраль 2023 87 710,52 март 2023 89 446,15 апрель 2023 94 742,77 май 2023 94 933,88 июнь 2023 95 098,52 июль 2023 94 742,75 август 2023 94 742,75

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования. И не обязательно быть министром, чтобы хорошо зарабатывать. Достаточно быть его заместителем, а еще лучше — государственным секретарем. Потому что государственный секретарь зарабатывает больше министра.

Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты.

Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.

Писали о зарплатах руководителей Правительства — премьер-министра и вице-премьеров.

Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.

Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.

Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия и министр обороны.

Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.