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Мистецтво брати в борг, або скільки коштує робота міністра фінансів Сергія Марченка

9 жовтня 2023 20:40
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Скільки заробляє міністр фінансів України Сергій Марченко під час війни
Міністр фінансів України Сергій Марченко. Колаж: Новини.LIVE
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

Зарплата міністра фінансів України Сергія Марченка від початку великої війни потроху росте. За півтора року місячна платня зросла приблизно на 15 тисяч гривень. Але до 100 тисяч ще не дотягнула.

Дохід міністра росте, як у зразкового фінансиста, — стабільно по висхідній. І ніякої синусоїди. Щоправда, розміром зарплати наш міністр навряд чи може здивувати пересічного європейця. Але — все ж таки більше, ніж у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат міністра фінансів Сергія Марченка.

Скільки заробляє міністр фінансів Сергій Марченко

січень 2022 79 356,07 грн
лютий 2022 81 615,50
березень 2022 81 615,50
квітень 2022 87 710,50
травень 2022 87 710,50
червень 2022 87 710,50
липень 2022 87 710,50
серпень 2022 87 863,90
вересень 2022 87 853,45
жовтень 2022 87 776,23
листопад 2022 88 134,85
грудень 2022 87 965,30
січень 2023 87 710,50
лютий 2023 87 710,52
березень 2023 89 446,15
квітень 2023 94 742,77
травень 2023 94 933,88
червень 2023 95 098,52
липень 2023 94 742,75
серпень 2023 94 742,75

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, як корисно вчитися. Свідченням того є зарплати керівників вітчизняної системи освіти. І не обов'язково бути міністром, щоб добре заробляти. Достатньо бути його заступником, а ще краще — державним секретарем. Бо державний секретар заробляє більше за міністра.

Непогано заробляють радники міністра освіти і навіть рядові спеціалісти.

Також Новини.LIVE писали про те, скільки заробляє вище керівництво та керівники середньої ланки в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Писали про зарплати керівників Уряду — прем'єр-міністра та віцепрем'єрів.

Оприлюднили заробітки чиновників Міністерства захисту довкілля та Міністерства стратегічних галузей промисловості.

Писали навіть про зарплати керівників слідчих ізоляторів та виправних колоній.

Знаємо тепер, скільки заробляють міністр внутрішніх справ, міністр аграрної політики та продовольства та міністр оборони.

Попереду — ще багато публікацій про заробітки українських чиновників під час війни. Обіцяємо, що буде цікаво.

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