Скільки заробляє міністр фінансів України Сергій Марченко під час війни

Мистецтво брати в борг, або скільки коштує робота міністра фінансів Сергія Марченка
Зарплата міністра фінансів України Сергія Марченка від початку великої війни потроху росте. За півтора року місячна платня зросла приблизно на 15 тисяч гривень. Але до 100 тисяч ще не дотягнула.
Дохід міністра росте, як у зразкового фінансиста, — стабільно по висхідній. І ніякої синусоїди. Щоправда, розміром зарплати наш міністр навряд чи може здивувати пересічного європейця. Але — все ж таки більше, ніж у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат міністра фінансів Сергія Марченка.
Скільки заробляє міністр фінансів Сергій Марченко
|січень 2022
|79 356,07 грн
|лютий 2022
|81 615,50
|березень 2022
|81 615,50
|квітень 2022
|87 710,50
|травень 2022
|87 710,50
|червень 2022
|87 710,50
|липень 2022
|87 710,50
|серпень 2022
|87 863,90
|вересень 2022
|87 853,45
|жовтень 2022
|87 776,23
|листопад 2022
|88 134,85
|грудень 2022
|87 965,30
|січень 2023
|87 710,50
|лютий 2023
|87 710,52
|березень 2023
|89 446,15
|квітень 2023
|94 742,77
|травень 2023
|94 933,88
|червень 2023
|95 098,52
|липень 2023
|94 742,75
|серпень 2023
|94 742,75
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, як корисно вчитися. Свідченням того є зарплати керівників вітчизняної системи освіти. І не обов'язково бути міністром, щоб добре заробляти. Достатньо бути його заступником, а ще краще — державним секретарем. Бо державний секретар заробляє більше за міністра.
Непогано заробляють радники міністра освіти і навіть рядові спеціалісти.
Також Новини.LIVE писали про те, скільки заробляє вище керівництво та керівники середньої ланки в Міністерстві культури та інформаційної політики.
Писали про зарплати керівників Уряду — прем'єр-міністра та віцепрем'єрів.
Оприлюднили заробітки чиновників Міністерства захисту довкілля та Міністерства стратегічних галузей промисловості.
Писали навіть про зарплати керівників слідчих ізоляторів та виправних колоній.
Знаємо тепер, скільки заробляють міністр внутрішніх справ, міністр аграрної політики та продовольства та міністр оборони.
Попереду — ще багато публікацій про заробітки українських чиновників під час війни. Обіцяємо, що буде цікаво.