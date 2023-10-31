Сколько зарабатывает руководство НКЦБФР во время войны

Высокопоставленные должностные лица. Фото: google.com

Руководство регулятора отечественного фондового рынка — Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины — во время войны зарабатывает немалые деньги.

Зарплатам руководителей НКЦБФР могут позавидовать многие коллеги — руководители министерств и ведомств. Тем более что во время войны отечественный фондовый рынок фактически не функционирует. Торгуются разве что государственные облигации.

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Да и накануне войны развитый фондовый рынок в Украине существовал разве что в воображении отдельных смельчаков, а не на практике.

К сожалению, война объективно не способствует развитию отечественного рынка капиталов. Однако это не мешает руководителям регулятора на этом рынке зарабатывать капиталы за счет государственного бюджета.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

Мы уже писали, сколько зарабатывает глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов.

В этот раз публикуем статистику зарплат членов НКЦБФР.

Сколько зарабатывает член НКЦБФР Арсен Ильин

Член НКЦБФР Арсен Ильин. Фото: nssmc.gov.ua

январь 2022 71 332,2 грн февраль 2022 75 575,7 март 2022 73 453,95 апрель 2022 142 812,45 май 2022 78 939,45 июнь 2022 78 939,45 июль 2022 147 582,45 август 2022 79 092,85 сентябрь 2022 179 829,76 октябрь 2022 137 335,4 ноябрь 2022 185 218,13 декабрь 2022 166 436,09 январь 2023 60 998,67 февраль 2023 78 939,45 март 2023 78 939,45 апрель 2023 267 816,18 май 2023 62 620,88 июнь 2023 85 269,05 июль 2023 151 893,89 август 2023 83 506,5

Сколько зарабатывает член НКЦБФР Ираклий Барамия

Член НКЦБФР Ираклий Барамия. Фото: nssmc.gov.ua

январь 2022 62 028 грн февраль 2022 65 718 март 2022 63 873 апрель 2022 132 516 май 2022 68 643 июнь 2022 68 643 июль 2022 137 286 август 2022 68 796,4 сентябрь 2022 68 796,4 октябрь 2022 137 439,4 ноябрь 2022 253 680,08 декабрь 2022 122 988,39 январь 2023 98 418,32 февраль 2023 43 543,11 март 2023 68 643 апрель 2023 127 293,32 май 2023 74 147 июнь 2023 74 147 июль 2023 147 713,62 август 2023 74 147

Сколько зарабатывает член НКЦБФР Юрий Бойко

Член НКЦБФР Юрий Бойко. Фото: nssmc.gov.ua

январь 2022 62 028 грн февраль 2022 65 718 март 2022 63 873 апрель 2022 132 516 май 2022 68 643 июнь 2022 68 643 июль 2022 137 286 август 2022 68 796,4 сентябрь 2022 68 796,4 октябрь 2022 137 439,4 ноябрь 2022 174 710,32 декабрь 2022 214 834,67 январь 2023 70 317,77 февраль 2023 68 643 март 2023 68 643 апрель 2023 140 709,91 май 2023 73 204,75 июнь 2023 74 147 июль 2023 142 950,52 август 2023 176 821,91

Сколько зарабатывает член НКЦБФР Максим Либанов

Член НКЦБФР Максим Либанов. Фото: nssmc.gov.ua

январь 2022 62 028 грн февраль 2022 65 718 март 2022 63 873 апрель 2022 132 516 май 2022 68 643 июнь 2022 68 643 июль 2022 228 965,06 август 2022 68 796,4 сентябрь 2022 159 891,32 октябрь 2022 136 399,35 ноябрь 2022 72 797,97 декабрь 2022 137 549,03 январь 2023 68 643 февраль 2023 68 643 март 2023 68 643 апрель 2023 142 790 май 2023 83 818,35 июнь 2023 85 269,05 июль 2023 159 416,05 август 2023 305 621,72

Сколько зарабатывает член НКЦБФР Юрий Шаповал

Член НКЦБФР Юрий Шаповал. Фото: finclub.net

январь 2022 62 028 грн февраль 2022 65 718 март 2022 63 873 апрель 2022 132 516 май 2022 68 643 июнь 2022 68 643 июль 2022 137 286 август 2022 68 796,4 сентябрь 2022 68 796,4 октябрь 2022 230 690,11 ноябрь 2022 72 797,97 декабрь 2022 219 921,39 январь 2023 71 594,87 февраль 2023 78 939,45 март 2023 78 939,45 апрель 2023 143 511,59 май 2023 66 732,3 июнь 2023 98 714,65 июль 2023 154 043,08 август 2023 201 808,94

Сколько зарабатывает член НКЦБФР Ярослав Шляхов

Член НКЦБФР Ярослав Шляхов. Фото: uff.icu

январь 2022 75 805,05 грн февраль 2022 60 661,57 март 2022 73 453,95 апрель 2022 136 529,86 май 2022 78 939,45 июнь 2022 78 939,45 июль 2022 147 582,45 август 2022 79 092,85 сентябрь 2022 79 092,85 октябрь 2022 250 078,04 ноябрь 2022 184 206,99 декабрь 2022 161 011,86 январь 2023 60 998,67 февраль 2023 78 939,45 март 2023 106 797,6 апрель 2023 118 441,13 май 2023 85 269,05 июнь 2023 85 269,05 июль 2023 153 237,13 август 2023 311 198,54

Сколько зарабатывает руководитель аппарата НКЦБФР Оксана Сахнацкая

январь 2022 95 203,27 грн февраль 2022 240 955,42 март 2022 119 602,82 апрель 2022 118 000 май 2022 111 913,82 июнь 2022 105 755,7 июль 2022 105 767 август 2022 112 176 сентябрь 2022 112 176 октябрь 2022 231 127,97 ноябрь 2022 112 285,2 декабрь 2022 140 382,17 январь 2023 77 440 февраль 2023 90 072,42 март 2023 93 040 апрель 2023 99 280 май 2023 130 161,2 июнь 2023 187 747,58 июль 2023 87 771,44 август 2023 102 400

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.

Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты.

Хорошо зарабатывают руководители высших учебных заведений. В частности, на зависть многим педагогам есть чем похвастаться ректору Академии Государственной пенитенциарной службы.

Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.

Писали о зарплатах руководителей правительства — премьер-министра и вице-премьеров.

Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.

Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.

Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия, министр юстиции и даже министр обороны.

Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в долг и сколько зарабатывают министр энергетики, глава Министерства иностранных дел и министр социальной политики.

Известно, сколько зарабатывает генеральный директор Института сердца Министерства здравоохранения, заслуженный врач Украины, профессор Борис Тодуров.

Сообщали мы и о том, сколько стоит государству содержать подчиненных Дениса Малюськи и сколько зарабатывает вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.