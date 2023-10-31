Керманичі фондового ринку України. Скільки заробляє керівництво НКЦПФР під час війни
Керівництво регулятора вітчизняного фондового ринку — Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України — під час війни заробляє немалі гроші.
Зарплатам очільників НКЦПФР можуть позаздрити багато колег — керівників міністерств і відомств. А надто через те, що під час війни вітчизняний фондовий ринок фактично не функціонує. Торгуються хіба що державні облігації.
Та й напередодні війни розвинений фондовий ринок в Україні існував хіба що в уяві окремих сміливців, а не на практиці.
На жаль, війна об'єктивно не сприяє розвиткові вітчизняного ринку капіталів. Проте це не заважає очільникам регулятора цього ринку заробляти капітали за рахунок державного бюджета.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Ми вже писали, скільки заробляє голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов.
Цього разу публікуємо статистику зарплат членів НКЦПФР.
Скільки заробляє член НКЦПФР Арсен Ільін
|січень 2022
|71 332,2 грн
|лютий 2022
|75 575,7
|березень 2022
|73 453,95
|квітень 2022
|142 812,45
|травень 2022
|78 939,45
|червень 2022
|78 939,45
|липень 2022
|147 582,45
|серпень 2022
|79 092,85
|вересень 2022
|179 829,76
|жовтень 2022
|137 335,4
|листопад 2022
|185 218,13
|грудень 2022
|166 436,09
|січень 2023
|60 998,67
|лютий 2023
|78 939,45
|березень 2023
|78 939,45
|квітень 2023
|267 816,18
|травень 2023
|62 620,88
|червень 2023
|85 269,05
|липень 2023
|151 893,89
|серпень 2023
|83 506,5
Скільки заробляє член НКЦПФР Іраклій Барамія
|січень 2022
|62 028 грн
|лютий 2022
|65 718
|березень 2022
|63 873
|квітень 2022
|132 516
|травень 2022
|68 643
|червень 2022
|68 643
|липень 2022
|137 286
|серпень 2022
|68 796,4
|вересень 2022
|68 796,4
|жовтень 2022
|137 439,4
|листопад 2022
|253 680,08
|грудень 2022
|122 988,39
|січень 2023
|98 418,32
|лютий 2023
|43 543,11
|березень 2023
|68 643
|квітень 2023
|127 293,32
|травень 2023
|74 147
|червень 2023
|74 147
|липень 2023
|147 713,62
|серпень 2023
|74 147
Скільки заробляє член НКЦПФР Юрій Бойко
|січень 2022
|62 028 грн
|лютий 2022
|65 718
|березень 2022
|63 873
|квітень 2022
|132 516
|травень 2022
|68 643
|червень 2022
|68 643
|липень 2022
|137 286
|серпень 2022
|68 796,4
|вересень 2022
|68 796,4
|жовтень 2022
|137 439,4
|листопад 2022
|174 710,32
|грудень 2022
|214 834,67
|січень 2023
|70 317,77
|лютий 2023
|68 643
|березень 2023
|68 643
|квітень 2023
|140 709,91
|травень 2023
|73 204,75
|червень 2023
|74 147
|липень 2023
|142 950,52
|серпень 2023
|176 821,91
Скільки заробляє член НКЦПФР Максим Лібанов
|січень 2022
|62 028 грн
|лютий 2022
|65 718
|березень 2022
|63 873
|квітень 2022
|132 516
|травень 2022
|68 643
|червень 2022
|68 643
|липень 2022
|228 965,06
|серпень 2022
|68 796,4
|вересень 2022
|159 891,32
|жовтень 2022
|136 399,35
|листопад 2022
|72 797,97
|грудень 2022
|137 549,03
|січень 2023
|68 643
|лютий 2023
|68 643
|березень 2023
|68 643
|квітень 2023
|142 790
|травень 2023
|83 818,35
|червень 2023
|85 269,05
|липень 2023
|159 416,05
|серпень 2023
|305 621,72
Скільки заробляє член НКЦПФР Юрій Шаповал
|січень 2022
|62 028 грн
|лютий 2022
|65 718
|березень 2022
|63 873
|квітень 2022
|132 516
|травень 2022
|68 643
|червень 2022
|68 643
|липень 2022
|137 286
|серпень 2022
|68 796,4
|вересень 2022
|68 796,4
|жовтень 2022
|230 690,11
|листопад 2022
|72 797,97
|грудень 2022
|219 921,39
|січень 2023
|71 594,87
|лютий 2023
|78 939,45
|березень 2023
|78 939,45
|квітень 2023
|143 511,59
|травень 2023
|66 732,3
|червень 2023
|98 714,65
|липень 2023
|154 043,08
|серпень 2023
|201 808,94
Скільки заробляє член НКЦПФР Ярослав Шляхов
|січень 2022
|75 805,05 грн
|лютий 2022
|60 661,57
|березень 2022
|73 453,95
|квітень 2022
|136 529,86
|травень 2022
|78 939,45
|червень 2022
|78 939,45
|липень 2022
|147 582,45
|серпень 2022
|79 092,85
|вересень 2022
|79 092,85
|жовтень 2022
|250 078,04
|листопад 2022
|184 206,99
|грудень 2022
|161 011,86
|січень 2023
|60 998,67
|лютий 2023
|78 939,45
|березень 2023
|106 797,6
|квітень 2023
|118 441,13
|травень 2023
|85 269,05
|червень 2023
|85 269,05
|липень 2023
|153 237,13
|серпень 2023
|311 198,54
Скільки заробляє керівник апарату НКЦПФР Оксана Сахнацька
|січень 2022
|95 203,27 грн
|лютий 2022
|240 955,42
|березень 2022
|119 602,82
|квітень 2022
|118 000
|травень 2022
|111 913,82
|червень 2022
|105 755,7
|липень 2022
|105 767
|серпень 2022
|112 176
|вересень 2022
|112 176
|жовтень 2022
|231 127,97
|листопад 2022
|112 285,2
|грудень 2022
|140 382,17
|січень 2023
|77 440
|лютий 2023
|90 072,42
|березень 2023
|93 040
|квітень 2023
|99 280
|травень 2023
|130 161,2
|червень 2023
|187 747,58
|липень 2023
|87 771,44
|серпень 2023
|102 400
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