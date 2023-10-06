Как скромный бельгиец. Сколько зарабатывал министр обороны Резников
Май 2023-го запомнился жителям украинской столицы массированными вражескими ракетными обстрелами.
Именно с мая бывший министр обороны Алексей Резников начал зарабатывать немного больше. Скорее всего, это просто совпадение. Но, вероятно, он того заслужил, потому что майского ракетного армагеддона в Киеве не произошло.
Хотя, конечно, зарплату министра обороны воюющей страны вряд ли можно считать достаточной. К примеру, аналогичную зарплату получает средний бельгиец или швед.
А вот до средней зарплаты кувейтца наш министр обороны уже и не "дотягивает".
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
На этот раз публикуем статистику зарплат министра обороны Украины.
Сколько зарабатывал министр обороны Алексей Резников
|январь 2022
|79 983,20 грн
|февраль 2022
|79 983,19
|март 2022
|80 920,79
|апрель 2022
|85 956,29
|май 2022
|85 956,29
|июнь 2022
|86 319,76
|июль 2022
|85 956,29
|август 2022
|86 873,85
|сентябрь 2022
|86 108,09
|октябрь 2022
|86 079,79
|ноябрь 2022
|86 161,41
|декабрь 2022
|86 168,02
|январь 2023
|85 975,23
|февраль 2023
|85 584,53
|март 2023
|86 983,03
|апрель 2023
|85 956,29
|май 2023
|99 739,50
|июнь 2023
|92 924,50
|июль 2023
|92 847,89
|август 2023
|92 847,89
Следует отметить, что период "зарплатного" обзора доходов Алексея Резникова закончился почти одновременно с его пребыванием в должности министра обороны. 5 сентября Резникова уволили. На его место пришел Рустем Умеров.
Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования. И не обязательно быть министром, чтобы хорошо зарабатывать. Достаточно быть его заместителем, а еще лучше государственным секретарем. Потому что государственный секретарь зарабатывает больше министра.
Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты.
Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
Писали о зарплатах руководителей Правительства - премьер-министра и вице-премьеров.
Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.
Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.
Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.