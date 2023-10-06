Экс-министр обороны Украины Алексей Резников. Коллаж: Новини.LIVE

Май 2023-го запомнился жителям украинской столицы массированными вражескими ракетными обстрелами.

Именно с мая бывший министр обороны Алексей Резников начал зарабатывать немного больше. Скорее всего, это просто совпадение. Но, вероятно, он того заслужил, потому что майского ракетного армагеддона в Киеве не произошло.

Читайте также:

Хотя, конечно, зарплату министра обороны воюющей страны вряд ли можно считать достаточной. К примеру, аналогичную зарплату получает средний бельгиец или швед.

А вот до средней зарплаты кувейтца наш министр обороны уже и не "дотягивает".

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

На этот раз публикуем статистику зарплат министра обороны Украины.

Сколько зарабатывал министр обороны Алексей Резников

январь 2022 79 983,20 грн февраль 2022 79 983,19 март 2022 80 920,79 апрель 2022 85 956,29 май 2022 85 956,29 июнь 2022 86 319,76 июль 2022 85 956,29 август 2022 86 873,85 сентябрь 2022 86 108,09 октябрь 2022 86 079,79 ноябрь 2022 86 161,41 декабрь 2022 86 168,02 январь 2023 85 975,23 февраль 2023 85 584,53 март 2023 86 983,03 апрель 2023 85 956,29 май 2023 99 739,50 июнь 2023 92 924,50 июль 2023 92 847,89 август 2023 92 847,89

Следует отметить, что период "зарплатного" обзора доходов Алексея Резникова закончился почти одновременно с его пребыванием в должности министра обороны. 5 сентября Резникова уволили. На его место пришел Рустем Умеров.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования. И не обязательно быть министром, чтобы хорошо зарабатывать. Достаточно быть его заместителем, а еще лучше государственным секретарем. Потому что государственный секретарь зарабатывает больше министра.

Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты.

Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.

Писали о зарплатах руководителей Правительства - премьер-министра и вице-премьеров.

Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.

Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.

Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.