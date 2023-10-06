Ексміністр оборони України Олексій Резніков. Колаж: Новини.LIVE

Травень 2023 року запам'ятався жителям української столиці масованими ворожими ракетними обстрілами.

Саме з травня колишній уже міністр оборони Олексій Резніков почав заробляти трохи більше. Швидше за все, це просто збіг. Але, певно, він того заслужив, бо травневого ракетного армагеддону в Києві не сталося.

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Хоча, звичайно, зарплату міністра оборони воюючої країни навряд чи можна вважати достатньою. Наприклад, аналогічну зарплату отримує середній бельгієць або швед.

А от до середньої зарплатні кувейтця наш міністр оборони уже й не "дотягує".

Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.

Цього разу публікуємо статистику зарплат міністра оборони України.

Скільки заробляв міністр оборони Олексій Резніков

січень 2022 79 983,20 грн лютий 2022 79 983,19 березень 2022 80 920,79 квітень 2022 85 956,29 травень 2022 85 956,29 червень 2022 86 319,76 липень 2022 85 956,29 серпень 2022 86 873,85 вересень 2022 86 108,09 жовтень 2022 86 079,79 листопад 2022 86 161,41 грудень 2022 86 168,02 січень 2023 85 975,23 лютий 2023 85 584,53 березень 2023 86 983,03 квітень 2023 85 956,29 травень 2023 99 739,50 червень 2023 92 924,50 липень 2023 92 847,89 серпень 2023 92 847,89

Слід зазначити, що період "зарплатного" огляду доходів Олексія Резнікова закінчився майже одночасно з його перебуванням на посаді міністра оборони. 5 вересня Резнікова звільнили. На його місце прийшов Рустем Умєров.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, як корисно вчитися. Свідченням того є зарплати керівників вітчизняної системи освіти. І не обов'язково бути міністром, щоб добре заробляти. Достатньо бути його заступником, а ще краще — державним секретарем. Бо державний секретар заробляє більше за міністра.

Непогано заробляють радники міністра освіти і навіть рядові спеціалісти.

Також Новини.LIVE писали про те, скільки заробляє вище керівництво та керівники середньої ланки в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Писали про зарплати керівників Уряду — прем'єр-міністра та віце-прем'єрів.

Оприлюднили заробітки чиновників Міністерства захисту довкілля та Міністерства стратегічних галузей промисловості.

Писали навіть про зарплати керівників слідчих ізоляторів та виправних колоній.

Знаємо тепер, скільки заробляє міністр внутрішніх справ.

Попереду — ще багато публікацій про заробітки українських чиновників під час війни. Обіцяємо, що буде цікаво.