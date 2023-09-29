Сколько зарабатывает во время войны министр юстиции Денис Малюська

Как школьный учитель во Франции. Сколько зарабатывает министр юстиции Украины Денис Малюська
Министр юстиции Денис Малюська с начала войны зарабатывает стабильно почти одинаковую сумму из месяца в месяц. Может, это и хорошо для сферы юстиции — стабильность и прогнозируемость.
Вот только зарабатывает он относительно немного — на уровне минимальной зарплаты в Сан-Марино и чуть не дотягивая до "минималки" во Франции.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат руководителя Министерства юстиции Украины.
Сколько зарабатывает министр юстиции Денис Малюська
|январь 2022
|66 576,72 грн
|февраль 2022
|70 537,32
|март 2022
|69 755,56
|апрель 2022
|73 676,82
|май 2022
|73 676,82
|июнь 2022
|73 988,35
|июль 2022
|73 676,82
|август 2022
|73 800,31
|сентябрь 2022
|73 800,31
|октябрь 2022
|73 800,31
|ноябрь 2022
|73 881,94
|декабрь 2022
|74 111,47
|январь 2023
|73 686,30
|февраль 2023
|73 676,82
|март 2023
|74 603,74
|апрель 2023
|79 583,91
|май 2023
|80 370,48
|июнь 2023
|79 953,73
|июль 2023
|131 700,26
|август 2023
|80 089,87
В Министерстве юстиции пообещали Новини.LIVE предоставить статистику зарплат и других руководителей министерства — подчиненных Дениса Малюськи. С нетерпением ждем информацию и обязательно ее опубликуем.
Ранее Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство, а также руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
Писали о зарплатах руководителей Правительства — премьер-министра и вице-премьеров.
Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.
Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.
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