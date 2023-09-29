Сколько зарабатывает во время войны министр юстиции Денис Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська. Коллаж: Новини.LIVE

Министр юстиции Денис Малюська с начала войны зарабатывает стабильно почти одинаковую сумму из месяца в месяц. Может, это и хорошо для сферы юстиции — стабильность и прогнозируемость.

Вот только зарабатывает он относительно немного — на уровне минимальной зарплаты в Сан-Марино и чуть не дотягивая до "минималки" во Франции.

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Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

В этот раз публикуем статистику зарплат руководителя Министерства юстиции Украины.

Сколько зарабатывает министр юстиции Денис Малюська

январь 2022 66 576,72 грн февраль 2022 70 537,32 март 2022 69 755,56 апрель 2022 73 676,82 май 2022 73 676,82 июнь 2022 73 988,35 июль 2022 73 676,82 август 2022 73 800,31 сентябрь 2022 73 800,31 октябрь 2022 73 800,31 ноябрь 2022 73 881,94 декабрь 2022 74 111,47 январь 2023 73 686,30 февраль 2023 73 676,82 март 2023 74 603,74 апрель 2023 79 583,91 май 2023 80 370,48 июнь 2023 79 953,73 июль 2023 131 700,26 август 2023 80 089,87

В Министерстве юстиции пообещали Новини.LIVE предоставить статистику зарплат и других руководителей министерства — подчиненных Дениса Малюськи. С нетерпением ждем информацию и обязательно ее опубликуем.

Ранее Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство, а также руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.

Писали о зарплатах руководителей Правительства — премьер-министра и вице-премьеров.

Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.

Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.

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