Скільки заробляє під час війни міністр юстиції Денис Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська. Колаж: Новини.LIVE

Міністр юстиції Денис Малюська від початку війни заробляє стабільно майже однакову суму з місяця в місяць. Може, це й добре для сфери юстиції — стабільність та прогнозованість.

От тільки заробляє він відносно небагато — на рівні мінімальної зарплати в Сан-Маріно і трохи не дотягуючи до "мінімалки" у Франції.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат керівника Міністерства юстиції України.

Скільки заробляє міністр юстиції Денис Малюська

січень 2022 66 576,72 грн лютий 2022 70 537,32 березень 2022 69 755,56 квітень 2022 73 676,82 травень 2022 73 676,82 червень 2022 73 988,35 липень 2022 73 676,82 серпень 2022 73 800,31 вересень 2022 73 800,31 жовтень 2022 73 800,31 листопад 2022 73 881,94 грудень 2022 74 111,47 січень 2023 73 686,30 лютий 2023 73 676,82 березень 2023 74 603,74 квітень 2023 79 583,91 травень 2023 80 370,48 червень 2023 79 953,73 липень 2023 131 700,26 серпень 2023 80 089,87

В Міністерстві юстиції пообіцяли Новини.LIVE надати статистику зарплат і щодо інших керівників міністерства — підлеглих Дениса Малюськи. З нетерпінням чекаємо на інформацію і обов'язково її опублікуємо.

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