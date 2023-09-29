Скільки заробляє під час війни міністр юстиції Денис Малюська

Як шкільний вчитель у Франції. Скільки заробляє міністр юстиції України Денис Малюська
Міністр юстиції Денис Малюська від початку війни заробляє стабільно майже однакову суму з місяця в місяць. Може, це й добре для сфери юстиції — стабільність та прогнозованість.
От тільки заробляє він відносно небагато — на рівні мінімальної зарплати в Сан-Маріно і трохи не дотягуючи до "мінімалки" у Франції.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат керівника Міністерства юстиції України.
Скільки заробляє міністр юстиції Денис Малюська
|січень 2022
|66 576,72 грн
|лютий 2022
|70 537,32
|березень 2022
|69 755,56
|квітень 2022
|73 676,82
|травень 2022
|73 676,82
|червень 2022
|73 988,35
|липень 2022
|73 676,82
|серпень 2022
|73 800,31
|вересень 2022
|73 800,31
|жовтень 2022
|73 800,31
|листопад 2022
|73 881,94
|грудень 2022
|74 111,47
|січень 2023
|73 686,30
|лютий 2023
|73 676,82
|березень 2023
|74 603,74
|квітень 2023
|79 583,91
|травень 2023
|80 370,48
|червень 2023
|79 953,73
|липень 2023
|131 700,26
|серпень 2023
|80 089,87
В Міністерстві юстиції пообіцяли Новини.LIVE надати статистику зарплат і щодо інших керівників міністерства — підлеглих Дениса Малюськи. З нетерпінням чекаємо на інформацію і обов'язково її опублікуємо.
Раніше Новини.LIVE писали про те, скільки заробляє вище керівництво, а також керівники середньої ланки в Міністерстві культури та інформаційної політики.
Писали про зарплати керівників Уряду — прем'єр-міністра та віце-прем'єрів.
Оприлюднили заробітки чиновників Міністерства захисту довкілля та Міністерства стратегічних галузей промисловості.
Писали навіть про зарплати керівників слідчих ізоляторів та виправних колоній.
Дуже цікаво також почитати, скільки заробляють чиновники Міністерства освіти і науки.