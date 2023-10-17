Сколько зарабатывает министр социальной политики в Украине во время войны

Больше министра иностранных дел. Сколько зарабатывает министр социальной политики в Украине
Министр социальной политики в Украине зарабатывает относительно неплохо. По крайней мере чуть больше, чем министр иностранных дел, и гораздо больше премьер-министра с командой вице-премьеров. Как ни странно.
С начала большой войны в Украине уже второй министр в социальной сфере. По июль 2022 года этот пост занимала Марина Лазебная. С тех пор и по сей день министерством руководит Оксана Жолнович.
За более чем полтора года размер министерской зарплаты демонстрирует очень медленный, но все же рост. С весны 2023-го зарплата министра превышает психологическую отметку в сотню тысяч гривен за месяц.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат министра социальной политики Украины.
Сколько зарабатывает министр социальной политики Украины
|январь 2022
|82 704,00 грн
|февраль 2022
|87 624,00
|март 2022
|85 164,00
|апрель 2022
|91 524,00
|май 2022
|91 524,00
|июнь 2022
|96 217,54
|июль 2022
|201 957,99 (это еще зарплата Лазебной)
|июль 2022
|39 224,57 (а это уже зарплата Жолнович)
|август 2022
|93 911,28
|сентябрь 2022
|92 059,65
|октябрь 2022
|91 677,40
|ноябрь 2022
|91 778,80
|декабрь 2022
|107 054,09
|январь 2023
|70 723,09
|февраль 2023
|91 524,0
|март 2023
|92 651,66
|апрель 2023
|91 524,00
|май 2023
|101 518,18
|июнь 2023
|105 292,27
|июль 2023
|98 861,99
|август 2023
|100 507,61
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Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
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Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в долг и сколько зарабатывают министр энергетики и руководитель Министерства иностранных дел.
Предстоит еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.
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