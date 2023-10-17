Сколько зарабатывает министр социальной политики в Украине во время войны

Экс-министр социальной политики Марина Лазебная (слева) и нынешняя глава министерства Оксана Жолнович. Коллаж: Новини.LIVE

Министр социальной политики в Украине зарабатывает относительно неплохо. По крайней мере чуть больше, чем министр иностранных дел, и гораздо больше премьер-министра с командой вице-премьеров. Как ни странно.

С начала большой войны в Украине уже второй министр в социальной сфере. По июль 2022 года этот пост занимала Марина Лазебная. С тех пор и по сей день министерством руководит Оксана Жолнович.

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За более чем полтора года размер министерской зарплаты демонстрирует очень медленный, но все же рост. С весны 2023-го зарплата министра превышает психологическую отметку в сотню тысяч гривен за месяц.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

В этот раз публикуем статистику зарплат министра социальной политики Украины.

Сколько зарабатывает министр социальной политики Украины

январь 2022 82 704,00 грн февраль 2022 87 624,00 март 2022 85 164,00 апрель 2022 91 524,00 май 2022 91 524,00 июнь 2022 96 217,54 июль 2022 201 957,99 (это еще зарплата Лазебной) июль 2022 39 224,57 (а это уже зарплата Жолнович) август 2022 93 911,28 сентябрь 2022 92 059,65 октябрь 2022 91 677,40 ноябрь 2022 91 778,80 декабрь 2022 107 054,09 январь 2023 70 723,09 февраль 2023 91 524,0 март 2023 92 651,66 апрель 2023 91 524,00 май 2023 101 518,18 июнь 2023 105 292,27 июль 2023 98 861,99 август 2023 100 507,61

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.

Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты.

Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.

Писали о зарплатах руководителей Правительства — премьер-министра и вице-премьеров.

Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.

Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.

Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия и даже министр обороны.

Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в долг и сколько зарабатывают министр энергетики и руководитель Министерства иностранных дел.

Предстоит еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.