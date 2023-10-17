Скільки заробляє міністр соціальної політики в Україні під час війни

Ексміністр соціальної політики Марина Лазебна (ліворуч) і нинішня очільниця міністерства Оксана Жолнович. Колаж: Новини.LIVE

Міністр соціальної політики в Україні заробляє відносно непогано. Принаймні трохи більше, ніж міністр закордонних справ, і набагато більше за прем'єр-міністра з командою віцепрем'єрів. Як це не дивно.

Від початку великої війни в Україні маємо вже другого міністра у соціальній сфері. По липень 2022 року цю посаду обіймала Марина Лазебна. Відтоді і донині міністерством керує Оксана Жолнович.

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За більш ніж півтора року розмір міністерської зарплати демонструє дуже повільне, але все ж таки зростання. З весни 2023-го зарплата міністра перевищує психологічну позначку у сотню тисяч гривень на місяць.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат міністра соціальної політики України.

Скільки заробляє міністр соціальної політики України

січень 2022 82 704,00 грн лютий 2022 87 624,00 березень 2022 85 164,00 квітень 2022 91 524,00 травень 2022 91 524,00 червень 2022 96 217,54 липень 2022 201 957,99 (це ще зарплата Лазебної) липень 2022 39 224,57 (а це вже зарплата Жолнович) серпень 2022 93 911,28 вересень 2022 92 059,65 жовтень 2022 91 677,40 листопад 2022 91 778,80 грудень 2022 107 054,09 січень 2023 70 723,09 лютий 2023 91 524,0 березень 2023 92 651,66 квітень 2023 91 524,00 травень 2023 101 518,18 червень 2023 105 292,27 липень 2023 98 861,99 серпень 2023 100 507,61

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