Скільки заробляє міністр соціальної політики в Україні під час війни

Більше за міністра закордонних справ. Скільки заробляє міністр соціальної політики в Україні
Міністр соціальної політики в Україні заробляє відносно непогано. Принаймні трохи більше, ніж міністр закордонних справ, і набагато більше за прем'єр-міністра з командою віцепрем'єрів. Як це не дивно.
Від початку великої війни в Україні маємо вже другого міністра у соціальній сфері. По липень 2022 року цю посаду обіймала Марина Лазебна. Відтоді і донині міністерством керує Оксана Жолнович.
За більш ніж півтора року розмір міністерської зарплати демонструє дуже повільне, але все ж таки зростання. З весни 2023-го зарплата міністра перевищує психологічну позначку у сотню тисяч гривень на місяць.
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Цього разу публікуємо статистику зарплат міністра соціальної політики України.
Скільки заробляє міністр соціальної політики України
|січень 2022
|82 704,00 грн
|лютий 2022
|87 624,00
|березень 2022
|85 164,00
|квітень 2022
|91 524,00
|травень 2022
|91 524,00
|червень 2022
|96 217,54
|липень 2022
|201 957,99 (це ще зарплата Лазебної)
|липень 2022
|39 224,57 (а це вже зарплата Жолнович)
|серпень 2022
|93 911,28
|вересень 2022
|92 059,65
|жовтень 2022
|91 677,40
|листопад 2022
|91 778,80
|грудень 2022
|107 054,09
|січень 2023
|70 723,09
|лютий 2023
|91 524,0
|березень 2023
|92 651,66
|квітень 2023
|91 524,00
|травень 2023
|101 518,18
|червень 2023
|105 292,27
|липень 2023
|98 861,99
|серпень 2023
|100 507,61
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