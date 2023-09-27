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Богаче членов Кабмина. Сколько зарабатывают в Министерстве стратегических отраслей промышленности

27 сентября 2023 20:40
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Сколько зарабатывают в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины
Глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Коллаж: Новини.LIVE
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Руководить министерством в Украине — дело тяжелое и не всегда благодарное. Иногда руководитель подведомственного госпредприятия зарабатывает в разы, а то и на порядок больше профильного министра. Да что там руководитель предприятия, когда подчиненные министра могут зарабатывать больше него. Например, госсекретарь министерства.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

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На этот раз публикуем статистику зарплат руководства Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Спойлер: руководители этого министерства зарабатывают больше, чем члены Правительства — премьер-министр и вице-премьеры.

Сколько зарабатывает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

С 21 марта 2023 года этот пост возглавляет экс-глава правления Укрзализныци Александр Камышин. До него этот пост занимал Павел Рябикин.

январь 2022 79 300 грн
февраль 2022 83 500
март 2022 84 000
апрель 2022 82 200
май 2022 81 600
июнь 2022 82 100
июль 2022 103 100
август 2022 91 300
сентябрь 2022 85 500
октябрь 2022 87 700
ноябрь 2022 71 700
декабрь 2022 95 400
январь 2023 87 700
февраль 2023 87 700
март 2023 145 800
апрель 2023 94 700
май 2023 98 300
июнь 2023 94 800
июль 2023 94 800
август 2023 97 100

Сколько зарабатывает государственный секретарь

январь 2022 118 700 грн
февраль 2022 163 600
март 2022 100 700
апрель 2022 125 400
май 2022 126 200
июнь 2022 126 200
июль 2022 126 200
август 2022 136 000
сентябрь 2022 272 300
октябрь 2022 133 300
ноябрь 2022 133 600
декабрь 2022 146 800
январь 2023 96 800
февраль 2023 96 800
март 2023 96 800
апрель 2023 63 400
май 2023 88 100
июнь 2023 88 100
июль 2023 88 100
август 2023 89 900

Сколько зарабатывают заместители министра

У министра — четыре заместителя:

  • двое из них — по вопросам стратегических отраслей промышленности;
  • по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • по европейской интеграции.

Министерство не предоставило информацию о зарплате каждого из заместителей министра в отдельности. Однако в распоряжении Новини.LIVE есть помесячные данные о суммарном фонде оплаты труда всех четырех замминистра.

Сколько сумарно зарабатывают четыре заместителя министра

январь 2022 232 900 грн
февраль 2022 197 700
март 2022 199 700
апрель 2022 194 200
май 2022 265 000
июнь 2022 275 400
июль 2022 282 300
август 2022 321 500
сентябрь 2022 312 000
октябрь 2022 329 500
ноябрь 2022 731 700
декабрь 2022 549 300
январь 2023 290 400
февраль 2023 301 300
март 2023 416 600
апрель 2023 857 500
май 2023 290 200
июнь 2023 260 100
июль 2023 270 700
август 2023 309 000

Ранее Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство, а также руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.

Писали о зарплатах руководителей Правительства — премьер-министра и вице-премьеров.

Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды.

Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.

 

 

 

 

 

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