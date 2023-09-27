Сколько зарабатывают в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

Глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Коллаж: Новини.LIVE

Руководить министерством в Украине — дело тяжелое и не всегда благодарное. Иногда руководитель подведомственного госпредприятия зарабатывает в разы, а то и на порядок больше профильного министра. Да что там руководитель предприятия, когда подчиненные министра могут зарабатывать больше него. Например, госсекретарь министерства.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

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На этот раз публикуем статистику зарплат руководства Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Спойлер: руководители этого министерства зарабатывают больше, чем члены Правительства — премьер-министр и вице-премьеры.

Сколько зарабатывает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

С 21 марта 2023 года этот пост возглавляет экс-глава правления Укрзализныци Александр Камышин. До него этот пост занимал Павел Рябикин.

январь 2022 79 300 грн февраль 2022 83 500 март 2022 84 000 апрель 2022 82 200 май 2022 81 600 июнь 2022 82 100 июль 2022 103 100 август 2022 91 300 сентябрь 2022 85 500 октябрь 2022 87 700 ноябрь 2022 71 700 декабрь 2022 95 400 январь 2023 87 700 февраль 2023 87 700 март 2023 145 800 апрель 2023 94 700 май 2023 98 300 июнь 2023 94 800 июль 2023 94 800 август 2023 97 100

Сколько зарабатывает государственный секретарь

январь 2022 118 700 грн февраль 2022 163 600 март 2022 100 700 апрель 2022 125 400 май 2022 126 200 июнь 2022 126 200 июль 2022 126 200 август 2022 136 000 сентябрь 2022 272 300 октябрь 2022 133 300 ноябрь 2022 133 600 декабрь 2022 146 800 январь 2023 96 800 февраль 2023 96 800 март 2023 96 800 апрель 2023 63 400 май 2023 88 100 июнь 2023 88 100 июль 2023 88 100 август 2023 89 900

Сколько зарабатывают заместители министра

У министра — четыре заместителя:

двое из них — по вопросам стратегических отраслей промышленности;

по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

по европейской интеграции.

Министерство не предоставило информацию о зарплате каждого из заместителей министра в отдельности. Однако в распоряжении Новини.LIVE есть помесячные данные о суммарном фонде оплаты труда всех четырех замминистра.

Сколько сумарно зарабатывают четыре заместителя министра

январь 2022 232 900 грн февраль 2022 197 700 март 2022 199 700 апрель 2022 194 200 май 2022 265 000 июнь 2022 275 400 июль 2022 282 300 август 2022 321 500 сентябрь 2022 312 000 октябрь 2022 329 500 ноябрь 2022 731 700 декабрь 2022 549 300 январь 2023 290 400 февраль 2023 301 300 март 2023 416 600 апрель 2023 857 500 май 2023 290 200 июнь 2023 260 100 июль 2023 270 700 август 2023 309 000

Ранее Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство, а также руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.

Писали о зарплатах руководителей Правительства — премьер-министра и вице-премьеров.

Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды.

Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.