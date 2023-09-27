Сколько зарабатывают в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

Богаче членов Кабмина. Сколько зарабатывают в Министерстве стратегических отраслей промышленности
Руководить министерством в Украине — дело тяжелое и не всегда благодарное. Иногда руководитель подведомственного госпредприятия зарабатывает в разы, а то и на порядок больше профильного министра. Да что там руководитель предприятия, когда подчиненные министра могут зарабатывать больше него. Например, госсекретарь министерства.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
На этот раз публикуем статистику зарплат руководства Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Спойлер: руководители этого министерства зарабатывают больше, чем члены Правительства — премьер-министр и вице-премьеры.
Сколько зарабатывает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины
С 21 марта 2023 года этот пост возглавляет экс-глава правления Укрзализныци Александр Камышин. До него этот пост занимал Павел Рябикин.
|январь 2022
|79 300 грн
|февраль 2022
|83 500
|март 2022
|84 000
|апрель 2022
|82 200
|май 2022
|81 600
|июнь 2022
|82 100
|июль 2022
|103 100
|август 2022
|91 300
|сентябрь 2022
|85 500
|октябрь 2022
|87 700
|ноябрь 2022
|71 700
|декабрь 2022
|95 400
|январь 2023
|87 700
|февраль 2023
|87 700
|март 2023
|145 800
|апрель 2023
|94 700
|май 2023
|98 300
|июнь 2023
|94 800
|июль 2023
|94 800
|август 2023
|97 100
Сколько зарабатывает государственный секретарь
|январь 2022
|118 700 грн
|февраль 2022
|163 600
|март 2022
|100 700
|апрель 2022
|125 400
|май 2022
|126 200
|июнь 2022
|126 200
|июль 2022
|126 200
|август 2022
|136 000
|сентябрь 2022
|272 300
|октябрь 2022
|133 300
|ноябрь 2022
|133 600
|декабрь 2022
|146 800
|январь 2023
|96 800
|февраль 2023
|96 800
|март 2023
|96 800
|апрель 2023
|63 400
|май 2023
|88 100
|июнь 2023
|88 100
|июль 2023
|88 100
|август 2023
|89 900
Сколько зарабатывают заместители министра
У министра — четыре заместителя:
- двое из них — по вопросам стратегических отраслей промышленности;
- по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- по европейской интеграции.
Министерство не предоставило информацию о зарплате каждого из заместителей министра в отдельности. Однако в распоряжении Новини.LIVE есть помесячные данные о суммарном фонде оплаты труда всех четырех замминистра.
Сколько сумарно зарабатывают четыре заместителя министра
|январь 2022
|232 900 грн
|февраль 2022
|197 700
|март 2022
|199 700
|апрель 2022
|194 200
|май 2022
|265 000
|июнь 2022
|275 400
|июль 2022
|282 300
|август 2022
|321 500
|сентябрь 2022
|312 000
|октябрь 2022
|329 500
|ноябрь 2022
|731 700
|декабрь 2022
|549 300
|январь 2023
|290 400
|февраль 2023
|301 300
|март 2023
|416 600
|апрель 2023
|857 500
|май 2023
|290 200
|июнь 2023
|260 100
|июль 2023
|270 700
|август 2023
|309 000
Ранее Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство, а также руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
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