Скільки заробляють в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України

Багатші за членів Уряду. Скільки заробляють в Міністерстві стратегічних галузей промисловості
Керувати міністерством в Україні — справа важка і не завжди вдячна. Часом керівник підвідомчого держпідприємства заробляє в рази, а то й на порядок більше за профільного міністра. Та що там керівник підприємства, коли підлеглі міністра можуть заробляти більше за нього. Наприклад, держсекретар міністерства.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат керівництва Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.
Спойлер: керівники цього міністерства заробляють більше, ніж члени Уряду — прем'єр-міністр і віце-прем'єри.
Скільки заробляє міністр з питань стратегічних галузей промисловості України
З 21 березня 2023 року цю посаду очолює екс-голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін. До нього цю посаду обіймав Павло Рябікін.
|січень 2022
|79 300 грн
|лютий 2022
|83 500
|березень 2022
|84 000
|квітень 2022
|82 200
|травень 2022
|81 600
|червень 2022
|82 100
|липень 2022
|103 100
|серпень 2022
|91 300
|вересень 2022
|85 500
|жовтень 2022
|87 700
|листопад 2022
|71 700
|грудень 2022
|95 400
|січень 2023
|87 700
|лютий 2023
|87 700
|березень 2023
|145 800
|квітень 2023
|94 700
|травень 2023
|98 300
|червень 2023
|94 800
|липень 2023
|94 800
|серпень 2023
|97 100
Скільки заробляє державний секретар
|січень 2022
|118 700 грн
|лютий 2022
|163 600
|березень 2022
|100 700
|квітень 2022
|125 400
|травень 2022
|126 200
|червень 2022
|126 200
|липень 2022
|126 200
|серпень 2022
|136 000
|вересень 2022
|272 300
|жовтень 2022
|133 300
|листопад 2022
|133 600
|грудень 2022
|146 800
|січень 2023
|96 800
|лютий 2023
|96 800
|березень 2023
|96 800
|квітень 2023
|63 400
|травень 2023
|88 100
|червень 2023
|88 100
|липень 2023
|88 100
|серпень 2023
|89 900
Скільки заробляють заступники міністра
У міністра — чотири заступника:
- двоє з них — з питань стратегічних галузей промисловості;
- з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації;
- з питань європейської інтеграції.
Міністерство не надало інформацію щодо зарплати кожного із заступників міністра окремо. Проте в розпорядженні Новини.LIVE є помісячні дані щодо сумарного фонду оплати праці всіх чотирьох заступників міністра.
Скільки заробляють разом чотири заступники міністра
|січень 2022
|232 900 грн
|лютий 2022
|197 700
|березень 2022
|199 700
|квітень 2022
|194 200
|травень 2022
|265 000
|червень 2022
|275 400
|липень 2022
|282 300
|серпень 2022
|321 500
|вересень 2022
|312 000
|жовтень 2022
|329 500
|листопад 2022
|731 700
|грудень 2022
|549 300
|січень 2023
|290 400
|лютий 2023
|301 300
|березень 2023
|416 600
|квітень 2023
|857 500
|травень 2023
|290 200
|червень 2023
|260 100
|липень 2023
|270 700
|серпень 2023
|309 000
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