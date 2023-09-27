Скільки заробляють в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України

Очільник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Колаж: Новини.LIVE

Керувати міністерством в Україні — справа важка і не завжди вдячна. Часом керівник підвідомчого держпідприємства заробляє в рази, а то й на порядок більше за профільного міністра. Та що там керівник підприємства, коли підлеглі міністра можуть заробляти більше за нього. Наприклад, держсекретар міністерства.

Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.

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Спойлер: керівники цього міністерства заробляють більше, ніж члени Уряду — прем'єр-міністр і віце-прем'єри.

Скільки заробляє міністр з питань стратегічних галузей промисловості України

З 21 березня 2023 року цю посаду очолює екс-голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін. До нього цю посаду обіймав Павло Рябікін.

січень 2022 79 300 грн лютий 2022 83 500 березень 2022 84 000 квітень 2022 82 200 травень 2022 81 600 червень 2022 82 100 липень 2022 103 100 серпень 2022 91 300 вересень 2022 85 500 жовтень 2022 87 700 листопад 2022 71 700 грудень 2022 95 400 січень 2023 87 700 лютий 2023 87 700 березень 2023 145 800 квітень 2023 94 700 травень 2023 98 300 червень 2023 94 800 липень 2023 94 800 серпень 2023 97 100

Скільки заробляє державний секретар

січень 2022 118 700 грн лютий 2022 163 600 березень 2022 100 700 квітень 2022 125 400 травень 2022 126 200 червень 2022 126 200 липень 2022 126 200 серпень 2022 136 000 вересень 2022 272 300 жовтень 2022 133 300 листопад 2022 133 600 грудень 2022 146 800 січень 2023 96 800 лютий 2023 96 800 березень 2023 96 800 квітень 2023 63 400 травень 2023 88 100 червень 2023 88 100 липень 2023 88 100 серпень 2023 89 900

Скільки заробляють заступники міністра

У міністра — чотири заступника:

двоє з них — з питань стратегічних галузей промисловості;

з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації;

з питань європейської інтеграції.

Міністерство не надало інформацію щодо зарплати кожного із заступників міністра окремо. Проте в розпорядженні Новини.LIVE є помісячні дані щодо сумарного фонду оплати праці всіх чотирьох заступників міністра.

Скільки заробляють разом чотири заступники міністра

січень 2022 232 900 грн лютий 2022 197 700 березень 2022 199 700 квітень 2022 194 200 травень 2022 265 000 червень 2022 275 400 липень 2022 282 300 серпень 2022 321 500 вересень 2022 312 000 жовтень 2022 329 500 листопад 2022 731 700 грудень 2022 549 300 січень 2023 290 400 лютий 2023 301 300 березень 2023 416 600 квітень 2023 857 500 травень 2023 290 200 червень 2023 260 100 липень 2023 270 700 серпень 2023 309 000

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