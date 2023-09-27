Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Ексклюзив arrow Багатші за членів Уряду. Скільки заробляють в Міністерстві стратегічних галузей промисловості arrow

Багатші за членів Уряду. Скільки заробляють в Міністерстві стратегічних галузей промисловості

27 вересня 2023 20:40
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Скільки заробляють в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України
Очільник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Колаж: Новини.LIVE
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

Керувати міністерством в Україні — справа важка і не завжди вдячна. Часом керівник підвідомчого держпідприємства заробляє в рази, а то й на порядок більше за профільного міністра. Та що там керівник підприємства, коли підлеглі міністра можуть заробляти більше за нього. Наприклад, держсекретар міністерства. 

Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.

Читайте також:

Цього разу публікуємо статистику зарплат керівництва Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Спойлер: керівники цього міністерства заробляють більше, ніж члени Уряду — прем'єр-міністр і віце-прем'єри.

Скільки заробляє міністр з питань стратегічних галузей промисловості України

З 21 березня 2023 року цю посаду очолює екс-голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін. До нього цю посаду обіймав Павло Рябікін.

січень 2022 79 300 грн
лютий 2022 83 500
березень 2022 84 000
квітень 2022 82 200
травень 2022 81 600
червень 2022 82 100
липень 2022 103 100
серпень 2022 91 300
вересень 2022 85 500
жовтень 2022 87 700
листопад 2022 71 700
грудень 2022 95 400
січень 2023 87 700
лютий 2023 87 700
березень 2023 145 800
квітень 2023 94 700
травень 2023 98 300
червень 2023 94 800
липень 2023 94 800
серпень 2023 97 100

Скільки заробляє державний секретар

січень 2022 118 700 грн
лютий 2022 163 600
березень 2022 100 700
квітень 2022 125 400
травень 2022 126 200
червень 2022 126 200
липень 2022 126 200
серпень 2022 136 000
вересень 2022 272 300
жовтень 2022 133 300
листопад 2022 133 600
грудень 2022 146 800
січень 2023 96 800
лютий 2023 96 800
березень 2023 96 800
квітень 2023 63 400
травень 2023 88 100
червень 2023 88 100
липень 2023 88 100
серпень 2023 89 900

Скільки заробляють заступники міністра

У міністра — чотири заступника:

  • двоє з них — з питань стратегічних галузей промисловості;
  • з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації;
  • з питань європейської інтеграції.

Міністерство не надало інформацію щодо зарплати кожного із заступників міністра окремо. Проте в розпорядженні Новини.LIVE є помісячні дані щодо сумарного фонду оплати праці всіх чотирьох заступників міністра.

Скільки заробляють разом чотири заступники міністра

січень 2022 232 900 грн
лютий 2022 197 700
березень 2022 199 700
квітень 2022 194 200
травень 2022 265 000
червень 2022 275 400
липень 2022 282 300
серпень 2022 321 500
вересень 2022 312 000
жовтень 2022 329 500
листопад 2022 731 700
грудень 2022 549 300
січень 2023 290 400
лютий 2023 301 300
березень 2023 416 600
квітень 2023 857 500
травень 2023 290 200
червень 2023 260 100
липень 2023 270 700
серпень 2023 309 000

Раніше Новини.LIVE писали про те, скільки заробляє вище керівництво, а також керівники середньої ланки в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Писали про зарплати керівників Уряду — прем'єр-міністра та віце-прем'єрів.

Оприлюднили заробітки чиновників Міністерства захисту довкілля.

Писали навіть про зарплати керівників слідчих ізоляторів та виправних колоній.

 

 

 

 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Як забиратимуть гроші у регіонів і зупинятимуть Велике будівництво. Інтерв’ю з депутатом Железняком

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз