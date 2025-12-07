Видео
Главная Экономика Золотая середина — сколько стоит отличное красное и белое вино

Золотая середина — сколько стоит отличное красное и белое вино

Дата публикации 7 декабря 2025 16:20
Цены на качественное вино в Украине — какая сумма за бутылку является золотой серединой
Алкоголь в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

С приближением Рождества и Нового года цены на продукты традиционно растут. Больше всего дорожают сезонные овощи, алкогольные напитки, сладости и подарочные наборы. Возникает вопрос, какая стоимость качественного красного или белого вина считается в Украине "золотой серединой".

Об этом рассказала товаровед Лилия Быстрицкая в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Стоит ли переплачивать за вино

Цены в супермаркетах начинаются от 100 грн за бутылку алкогольного напитка. Однако высокая стоимость не всегда является гарантией качества. По словам эксперта, при выборе продукта необходимо обращать внимание на год, сорта винограда и регион производства, ведь эти показатели сильно влияют на профиль вина.

"Обязательно надо учитывать репутацию поставщика или магазина. Качественное импортное вино с правильным хранением может быть лучшим вариантом, чем более дешевая "случайная" бутылка", — пояснила Лилия Быстрицкая.

Украина импортирует напитки из Италии, Франции, Испании, Грузии и даже Чили. Средняя ценовая категория за бутылку 0,75 л — от 250-300 до 600 грн. Это так называемая "золотая середина", на которую следует ориентироваться при выборе товара в супермаркете. Потребители получат качественный товар, не переплачивая за бренд, упаковку и пр.

Какой алкоголь может подорожать

Ранее мы рассказывали, что алкогольные напитки традиционно дорожают в период рождественско-новогодних праздников, поскольку на товары увеличивается спрос. Однако не все виды спиртного вырастут в цене в ближайшее время — степень такого роста будет зависеть от категории, производителя, происхождения и торговой сети.

Золотая середина — сколько стоит отличное красное и белое вино - фото 1
Изменение стоимости алкоголя в декабре 2025 года. Фото: Новини.LIVE

Лилия Быстрицкая сообщила потребителям, что будет со стоимостью их любимого алкоголя в конце декабря 2025 года:

  • вино — не подорожает;
  • шампанское (игристое вино) — плюс 10-20 грн за бутылку;
  • коньяк (бренди) — могут вырасти в цене подарочные варианты с премиум-упаковкой;
  • виски — подорожает на 10-15%;
  • водка — стоимость останется на текущем уровне.

Поскольку спиртное не портится, украинцам советуют заранее купить нужное количество бутылок на период праздников, пока потребительский рынок не затронула активизация спроса, а ценники в супермаркетах не обновились.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые сезонные овощи могут подорожать в конце декабря. Картофель, свекла, морковь и лук вырастут в цене на 2-5%. Зато болгарский перец, огурцы и помидоры тепличного типа — до 15%.

Также мы писали, что не так с оливковым маслом за 200 грн. Украинцам стоит выбирать в супермаркетах продукт категории Extra Virgin за 250-600 грн, а дешевые аналоги могут быть некачественной смесью.

