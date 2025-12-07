Ціни на якісне вино в Україні — яка сума за пляшку є золотою серединою

Алкоголь у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

З наближенням Різдва і Нового року ціни на продукти традиційно зростають. Найбільше дорожчають сезонні овочі, алкогольні напої, солодощі та подарункові набори. Постає питання, яка вартість якісного червоного або білого вина вважається в Україні "золотою серединою".

Про це розповіла товарознавець Лілія Бистрицька в коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Чи варто переплачувати за вино

Ціни в супермаркетах починаються від 100 грн за пляшку алкогольного напою. Однак висока вартість не завжди є гарантією якості. За словами експертки, при виборі продукту необхідно звертати увагу на рік, сорти винограду та регіон виробництва, адже ці показники сильно впливають на профіль вина.

"Обов'язково треба зважати на репутацію постачальника чи магазину. Якісне імпортне вино з правильним зберіганням може бути кращим варіантом, ніж дешевша "випадкова" пляшка", — пояснила Лілія Бистрицька.

Україна імпортує напої з Італії, Франції, Іспанії, Грузії та навіть Чилі. Середня цінова категорія за пляшку 0,75 л — від 250-300 до 600 грн. Це так звана "золота середина", на яку слід орієнтуватися при виборі товару в супермаркеті. Споживачі отримають якісний товар, не переплачуючи за бренд, упаковку тощо.

Який алкоголь може подорожчати

Раніше ми розповідали, що алкогольні напої традиційно дорожчають у період різдвяно-новорічних свят, оскільки на товари збільшується попит. Однак не всі види спиртного виростуть в ціні найближчим часом — ступінь такого зростання буде залежати від категорії, виробника, походження і торгової мережі.

Зміна вартості алкоголю в грудні 2025 року. Фото: Новини.LIVE

Лілія Бистрицька повідомила споживачам, що буде з вартістю їх улюбленого алкоголю наприкінці грудня 2025 року:

вино — не подорожчає;

шампанське (ігристе вино) — плюс 10-20 грн за пляшку;

коньяк (бренді) — можуть вирости в ціні подарункові варіанти з преміум-пакуванням;

віскі — подорожчає на 10-15%;

горілка — вартість залишиться на поточному рівні.

Оскільки спиртне не псується, українцям радять заздалегідь купити потрібну кількість пляшок на період свят, поки споживчий ринок не торкнулася активізація попиту, а цінники в супермаркетах не оновилися.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі сезонні овочі можуть подорожчати наприкінці грудня. Картопля, буряк, морква та цибуля виростуть в ціні на 2-5%. Натомість болгарський перець, огірки та помідори тепличного типу — до 15%.

Також ми писали, що не так з оливковою олією за 200 грн. Українцям варто обирати в супермаркетах продукт категорії Extra Virgin за 250-600 грн, а дешеві аналоги можуть бути неякісною сумішшю.