Главная Экономика Зарплата, пенсии, цены и налоги: что будет с финансами украинцев в июне

Дата публикации 29 мая 2026 19:15
От минимальной зарплаты до цен на продукты: что будет с финансами в июне 2026 года
Купюры гривны в руке. Фото: Новини.LIVE

Финансы украинцев ждут определенные изменения в июне 2026 года. Не помешает узнать, что будет с минимальной зарплатой, пенсиями, ценами на продукты, налогами и прожиточным минимумом в ближайшее время. Мы собрали все важные вопросы в одном материале.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с финансами украинцев в июне.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум

Пересмотр социальных стандартов в июне не предвидится, так что минимальная зарплата останется на уровне 8 647 грн. Это утверждено законом "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". С отчислением 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора "на руки" сотрудники получат около 6 658 грн.

Прожиточный минимум для разных демографических групп в июне составит:

  • общий — 3 209 грн;
  • для трудоспособных лиц — 3 328 грн;
  • для детей до 6 лет — 2 817 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;
  • для пенсионеров и лиц, утративших трудоспособность — 2 595 грн.

Что будет с пенсиями в Украине

Размер минимального пенсионного обеспечения варьируется в зависимости от принадлежности получателя к определенной категории. Надо учитывать возраст, страховой стаж, индивидуальные обстоятельства. В частности выплата для неработающих пенсионеров без других доходов находится на уровне 3 406 грн, а люди до 70 лет с полным страховым стажем могут рассчитывать на 3 725 грн.

Не менее 4 213 грн получают:

  • лица от 65 лет без работы и со стажем (минимум 35 лет — для мужчин, 30 лет — для женщин);
  • украинцы не моложе 80 лет со стажем от 25 лет — для мужчин, от 20 лет — для женщин.

Также предусмотрена минимальная выплата в размере 4 050 грн для лиц от 70 до 80 лет при наличии полного стажа — 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Эта сумма уже включает индексацию и доплаты. Если стажа не хватает, ее рассчитывают пропорционально отработанным годам.

Отметим, в июне состоится перерасчет пенсий для работающих украинцев. Необходимо иметь не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа по состоянию на 1 апреля 2026 года.

Чего ждать от цен на продукты

С наступлением лета некоторые продукты в супермаркетах и на рынках подешевеют. По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука в эфире Новини.LIVE, овощи из борщевого набора упадут в цене благодаря выращиванию под открытым грунтом. Куриные яйца тоже ждет умеренное снижение стоимости.

Зато молоко подорожает ориентировочно на 10-15% из-за увеличения расходов производителей на электроэнергию и логистику. Относительно фруктов/ягод, в частности черешни и клубники, стоит ждать существенного падения цен до уровня 80 грн/кг в среднем после 15 июня.

"В прошлом году майские заморозки уничтожили цвет черешни у большинства садоводов. В этом году украинская черешня будет в большом количестве и по очень доступной цене", — отметил член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

Что будет с налогами в июне

Налоговые ставки останутся без изменений в ближайшее время. Мы узнали актуальные размеры финансовой нагрузки на физических лиц-предпринимателей благодаря информационно-справочному ресурсу ГНС. ФЛП на упрощенной системе должны платить:

  • военный сбор для 1 и 2 группы — 864,70 грн (10% от минимальной зарплаты);
  • военный сбор для 3 группы — 1% от дохода;
  • единый налог для 1 группы — 332,80 грн (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц);
  • единый налог для 2 группы — 1 729,40 грн (20% от минимальной зарплаты);
  • единый налог для 3 группы — 5% от дохода;
  • единый социальный взнос — 1 902,34 грн (22% от МЗП).

Представители бизнеса на общей системе платят 18% НДФЛ, 5% военного сбора и 22% ЕСВ от чистого дохода. То есть налоги взимают с суммы выручки после вычета других обязательных платежей на поддержание предпринимательской деятельности.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какое главное нововведение ждет украинцев в июне 2026 года. Средства, начисленные по программе "Национальный кэшбэк", необходимо потратить до 30 июня. Иначе вся накопленная сумма вернется в государственный бюджет.

Также Новини.LIVE рассказывали, что некоторые украинцы получили повторные выплаты в размере 1 500 грн из-за технического сбора. Однако после зачисления средств оказалось, что их социальные карты заблокированы. Людей вовремя не предупредили о необходимости возврата денег.

выплаты деньги финансы
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
