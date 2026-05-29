Від мінімальної зарплати до цін на продукти: що буде з фінансами у червні 2026 року

Купюри гривні в руці. Фото: Новини.LIVE

Фінанси українців чекають певні зміни у червні 2026 року. Не завадить дізнатися, що буде з мінімальною зарплатою, пенсіями, цінами на продукти, податками і прожитковим мінімумом найближчим часом. Ми зібрали всі важливі питання в одному матеріалі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з фінансами українців у червні.

Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум

Перегляд соціальних стандартів у червні не передбачається, отже мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 647 грн. Це затверджено законом "Про Державний бюджет України на 2026 рік". З відрахуванням 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору "на руки" працівники отримають близько 6 658 грн.

Прожитковий мінімум для різних демографічних груп у червні становитиме:

загальний — 3 209 грн;

для працездатних осіб — 3 328 грн;

для дітей до 6 років — 2 817 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн;

для пенсіонерів та осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн.

Що буде з пенсіями в Україні

Розмір мінімального пенсійного забезпечення варіюється залежно від приналежності отримувача до певної категорії. Треба зважати на вік, страховий стаж, індивідуальні обставини. Зокрема виплата для непрацюючих пенсіонерів без інших доходів перебуває на рівні 3 406 грн, а люди до 70 років із повним страховим стажем можуть розраховувати на 3 725 грн.

Читайте також:

Не менше 4 213 грн отримують:

особи від 65 років без роботи та зі стажем (мінімум 35 років — для чоловіків, 30 років — для жінок);

українці не молодше 80 років зі стажем від 25 років — для чоловіків, від 20 років — для жінок.

Також передбачена мінімальна виплата в розмірі 4 050 грн для осіб від 70 до 80 років за наявності повного стажу — 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Ця сума вже включає індексацію і доплати. Якщо стажу не вистачає, її розраховують пропорційно відпрацьованим рокам.

Зазначимо, в червні відбудеться перерахунок пенсій для працюючих українців. Необхідно мати щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу станом на 1 квітня 2026 року.

Чого чекати від цін на продукти

З настанням літа деякі продукти в супермаркетах і на ринках подешевшають. За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука в ефірі Новини.LIVE, овочі з борщового набору впадуть у ціні завдяки вирощуванню під відкритим ґрунтом. Курячі яйця теж чекає помірне зниження вартості.

Натомість молоко подорожчає орієнтовно на 10-15% через збільшення витрат виробників на електроенергію та логістику. Щодо фруктів/ягід, зокрема черешні та полуниці, варто чекати на суттєве падіння цін до рівня 80 грн/кг у середньому після 15 червня.

"Минулого року травневі заморозки знищили цвіт черешні в більшості садівників. Цього року українська черешня буде у великій кількості і за дуже доступною ціною", — зазначив член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Що буде з податками в червні

Податкові ставки залишаться без змін найближчим часом. Ми дізналися актуальні розміри фінансового навантаження на фізичних осіб-підприємців завдяки інформаційно-довідковому ресурсу ДПС. ФОПи на спрощеній системи повинні платити:

військовий збір для 1 та 2 групи — 864,70 грн (10% від мінімальної зарплати);

військовий збір для 3 групи — 1% від доходу;

єдиний податок для 1 групи — 332,80 грн (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

єдиний податок для 2 групи — 1 729,40 грн (20% від мінімальної зарплати);

єдиний податок для 3 групи — 5% від доходу;

єдиний соціальний внесок — 1 902,34 грн (22% від МЗП).

Представники бізнесу на загальній системі сплачують 18% ПДФО, 5% військового збору та 22% ЄСВ від чистого доходу. Тобто податки стягують з суми виручки після відрахування інших обов’язкових платежів на підтримання підприємницької діяльності.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, яке головне нововведення чекає українців у червні 2026 року. Кошти, нараховані за програмою "Національний кешбек", необхідно витратити до 30 червня. Інакше вся накопичена сума повернеться в державний бюджет.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі українці отримали повторні виплати в розмірі 1 500 грн через технічний збір. Однак після зарахування коштів виявилося, що їх соціальні карти заблоковані. Людей вчасно не попередили про необхідність повернення коштів.