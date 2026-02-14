Курс доллара в Украине делает свое дело — что происходит на валютном рынке

Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Февраль 2026 года принес относительную стабилизацию курсов доллара и евро в Украине. Благодаря политике управляемой гибкости Национальному банку удается сохранять копеечные колебания на рынке. Стоимость американской валюты в течение последних двух недель не пересекала психологические границы.

Что будет с курсом доллара в Украине

Минимальный показатель официального курса гривны к доллару в феврале зафиксировался на отметке 42,81 грн/долл., максимальный — на 43,19 грн/долл. Спред — разница между показателями — составил менее 20 копеек, что свидетельствует о торможении девальвации национальной валюты, которая началась с 1 января 2026 года.

По словам доктора экономических наук Алексея Плотникова в комментарии Новини.LIVE, процесс удорожания доллара на наличном рынке не мог длиться долго, поскольку среднегодовой курс, заложенный в государственном бюджете, находится на уровне 45,70 грн/долл.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот

"Национальный банк ускорил девальвацию, чтобы улучшить поступления в бюджет за счет западной помощи. Но она остановится, ведь если надо выйти на 45,70 грн/долл. на конец 2026 года, то подобные темпы слишком быстрые", — отметил эксперт.

Благодаря увеличению рыночного предложения валюты официальный курс гривны к доллару удается удерживать на стабильном уровне. При условии отсутствия каких-либо сдвигов в ближайшее время (а таких прогнозов нет) можно ожидать колебания наличного курса в диапазоне 42,90-43,50 грн/долл. в период 16-22 февраля.

Россия хочет вернуть расчеты в долларах

Ранее мы рассказывали, что в России разработали документ с предложениями экономического сотрудничества с Соединенными Штатами Америки после завершения полномасштабной войны в Украине. Среди потенциальных возможностей — возвращение к расчетам в долларах.

Долгое время Владимир Путин продвигал так называемый "курс на дедолларизацию", поскольку хотел уменьшить зависимость экономики РФ от американской финансовой системы. А теперь выяснилось, что страна-агрессор в поисках способов стабилизировать свой платежный баланс свернула с проложенного курса.

Конечно, нет гарантий, что президент США Дональд Трамп согласится с предложениями России, которые включают совместные проекты по добыче металлов, модернизацию отечественного авиапарка, продвижение ископаемого топлива и пр. Плюс для РФ останется критически важным сохранить тесные отношения с Китаем.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам советуют держать дома наличные эквивалентом 1-1,5 месячных расходов семьи. Если доход составляет до 100 000 грн/мес., стоит хранить максимум 40 000 грн, минимум — 10 000 грн.

Также мы писали, что украинцы часто теряют деньги при обмене валюты. Они обращаются на черный рынок, где нет гарантий безопасности, или ориентируются только на курс, забывая о дополнительной комиссии.