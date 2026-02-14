Відео
Українці зберігають позитивні очікування — що буде з курсом долара

Українці зберігають позитивні очікування — що буде з курсом долара

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 16:05
Курс долара в Україні робить свою справу — що відбувається на валютному ринку
Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Лютий 2026 року приніс відносну стабілізацію курсів долара та євро в Україні. Завдяки політиці керованої гнучкості Національному банку вдається зберігати копійчані коливання на ринку. Вартість американської валюти протягом останніх двох тижнів не перетинала психологічні межі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чого чекати від курсу долара найближчим часом.

Що буде з курсом долара в Україні

Мінімальний показник офіційного курсу гривні до долара в лютому зафіксувався на позначці 42,81 грн/дол., максимальний — на 43,19 грн/дол. Спред — різниця між показниками — становив менше 20 копійок, що свідчить про гальмування девальвації національної валюти, яка розпочалася з 1 січня 2026 року.

За словами доктора економічних наук Олексія Плотнікова в коментарі Новини.LIVE, процес дорожчання долара на готівковому ринку не міг тривати довго, оскільки середньорічний курс, закладений у державному бюджеті, перебуває на рівні 45,70 грн/дол.

Українці зберігають позитивні очікування — що буде з курсом долара - фото 1
Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот

 "Національний банк пришвидшив девальвацію, аби покращити надходження до бюджету за рахунок західної допомоги. Але вона зупиниться, бо якщо треба вийти на 45,70 грн/дол. на кінець 2026 року, то подібні темпи надто швидкі", — зауважив експерт.

Завдяки збільшенню ринкової пропозиції валюти офіційний курс гривні до долара вдається втримувати на стабільному рівні. За умови відсутності якихось зрушень найближчим часом (а таких прогнозів немає) можна очікувати коливання готівкового курсу в діапазоні 42,90-43,50 грн/дол. в період 16-22 лютого.

Росія хоче повернути розрахунки в доларах

Раніше ми розповідали, що в Росії розробили документ із пропозиціями економічної співпраці зі Сполученими Штатами Америки після завершення повномасштабної війни в Україні. Серед потенційних можливостей — повернення до розрахунків у доларах.

Довгий час Володимир Путін просував так званий "курс на дедоларизацію", оскільки хотів зменшити залежність економіки РФ від американської фінансової системи. А тепер з’ясувалося, що країна-агресорка в пошуках способів стабілізувати свій платіжний баланс звернула з прокладеного курсу.

Звісно, немає гарантій, що президент США Дональд Трамп погодиться з пропозиціями Росії, які включають спільні проєкти з видобутку металів, модернізацію вітчизняного авіапарку, просування викопного палива тощо. Плюс для РФ залишиться критично важливим зберегти тісні відносини з Китаєм.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям радять тримати вдома готівку еквівалентом 1-1,5 місячних витрат родини. Якщо дохід становить до 100 000 грн/міс., варто зберігати максимум 40 000 грн, мінімум — 10 000 грн.

Також ми писали, що українці часто втрачають гроші при обміні валюти. Вони звертаються на чорний ринок, де немає гарантій безпеки, або орієнтуються лише на курс, забуваючи про додаткову комісію.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
