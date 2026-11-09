Пункт обмена валюты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В течение второй недели ноября 2026 года в Украине будут продолжаться динамичные колебания курса валют. Евро перейдет в нисходящий тренд после роста, благодаря чему наши граждане смогут осуществить более выгодный обмен. Однако общее ослабление гривны не прекратится. Мы узнали, к чему следует готовиться участникам валютного рынка в период с 9 по 15 ноября.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

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Что будет с курсом евро в Украине

На понедельник, 9 ноября, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к евро на уровне 50,64 грн. Соотношение в основной валютной паре зафиксировалось на отметке 1,12 долл./евро. В ближайшее время ожидается незначительное укрепление национальной валюты — после недельного восходящего тренда.

"Сейчас за 1 евро можно получить 1,12 долл. С этой точки зрения ситуация выгоднее, чем была летом. Мы наблюдаем спокойную тенденцию, но определенные экономические и политические вопросы способны ее поколебать. Думаю, курс сохранится на уровне 1,10-1,14 долл./евро", — отметил экономист.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

По его словам, существенное влияние на соотношение в основной валютной паре оказывают геополитические риски, разница между процентными ставками в США и ЕС, внешняя торговля, монетарная политика Соединенных Штатов Америки и Европейского центрального банка, уровень инфляции и пр.

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А после промежуточных выборов в Конгресс США, по результатам которых большее присутствие в Сенате и Палате представителей завоевали демократы, евро укрепилось примерно на 0,5%. То есть валютный рынок мгновенно отреагировал на перераспределение политических сил, а доллар опустился до месячного минимума.

Прогноз инфляции на 2026-2028 годы

Ранее мы сообщали, что Национальный банк представил обновленный прогноз инфляции, основываясь на исследовании экономической ситуации в Украине. Регулятор ожидает ускорения темпов подорожания товаров и услуг до 12,5% в 2026 году, но замедления до 7,3% в 2027-м и до 5% — в 2028-м.

"Инфляционное давление будет постепенно ослабевать по мере исчерпания эффектов от подорожания топлива, а также замедления темпов роста зарплат в условиях сдержанной экономической активности. Существенное влияние окажут и меры монетарной политики НБУ", — пояснил регулятор.

Реальный ВВП Украины, согласно прогнозу Национального банка, снизится на 0,4% в 2026 году, но впоследствии начнется восстановление. Зарплаты продолжат расти из-за дефицита кадров и нехватки рабочей силы на рынке. Впрочем, это не означает улучшения покупательной способности граждан.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, от каких купюр евро украинцам стоит избавиться в ноябре 2026 года. ЕЦБ перестал печатать банкноты номиналом 500 евро из-за большого количества подделок на валютном рынке. Хотя деньги не утратили платежеспособность, их используют реже.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут вывозить за границу любую валюту: доллары, евро, гривны, злотые и пр. В то же время существует ограничение на сумму наличных — не более 10 000 евро без письменного декларирования. В случае превышения лимита необходимо подтвердить источники происхождения средств.