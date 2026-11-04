Здание Национального банка Украины. Фото: НБУ

Национальный банк после пересмотра учетной ставки утвердил новую редакцию Положения, в котором прописаны подходы к определению, расчету и обнародованию индикаторов денежного и валютного рынков Украины (ИДВР). Изменения вступили в силу 4 ноября 2026 года и коснулись справочных значений курсов, дополнительной информации и методики расчетов. Мы выяснили, что это значит для украинцев.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт НБУ.

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Валютный рынок и курсовые показатели

Регулятор обнародовал изменения в Положении об установлении официального курса гривны к иностранным валютам, расчете справочного значения курса гривны к доллару США, справочного значения курса гривны к евро и учетной цены банковских металлов.

Во-первых, 4 ноября вступил в силу новый индикатор (бенчмарк) валютного рынка — справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12:00. Он будет определяться на основании справочного курса гривны к доллару и среднего значения котировок BFIX доллара к евро в промежутке времени с 10:30 до 12:00 по Киеву.

"Индикатор отражает надежное, достоверное и репрезентативное значение курса, рассчитанное с использованием справочного значения курса гривны к доллару США и достоверного индикатора курса доллара к евро на рынке "спот", — уточнили в НБУ.

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Во-вторых, Нацбанк обновил методику расчета официального курса гривны к иностранным валютам, специальным правам заимствования и учетной цене банковских металлов. Подходы аналогичны, но будут учитываться получасовые котировки BFIX в промежутке с 10:30 до 15:00.

Публикация справочной информации

Еще одно нововведение от Национального банка касается утверждения ежедневной публикации сведений о:

количестве и объеме сделок базового ряда, вошедших в расчет официального/справочного курса гривны к доллару;

минимальном и максимальном значении курсов базового ряда сделок для расчета этих индикаторов;

типах расчета (на обычных или особых условиях).

Стоит отметить, что все нормы вступили в силу 4 ноября, за исключением части об обнародовании дополнительной информации о сделках, которая начнет действовать с 1 февраля 2027 года. Национальный банк обновил подходы с целью повышения надежности ИГВР, а также для приведения норм в соответствие с международными подходами и принципами.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с курсом доллара и евро в Украине. На валютном рынке наблюдаются умеренные колебания показателей, однако в ноябре 2026 года динамика может ускориться. Мы узнали, к каким изменениям стоит готовиться нашим гражданам.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую валюту украинцы могут вывозить за границу в 2026 году. Ограничений по номиналам или типу валюты (гривна, доллар, евро) не установлено. Однако действует правило о декларировании наличных, если сумма превышает лимит 10 000 евро в эквиваленте.