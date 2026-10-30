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Главная Экономика Валютные колебания в Украине: что будет с курсом доллара и евро в ноябре

Валютные колебания в Украине: что будет с курсом доллара и евро в ноябре

Ua ru
30 октября 2026 17:12
Курс доллара и евро в ноябре: с какими изменениями могут столкнуться украинцы Новини.LIVE
Люди на улице перед обменным пунктом. Фото: Новини.LIVE

В Украине в конце октября 2026 года продолжаются колебания курсов. Доллар обновил исторический максимум и не спешит переходить в нисходящий тренд. Евро после нескольких месяцев снижения показателей снова пошло вверх, однако существенного подорожания валюты в ближайшее время не прогнозируют. Мы узнали, к чему следует готовиться нашим гражданам в ноябре 2026 года.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

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Что будет с курсом доллара в Украине

По состоянию на 28 октября официальный курс гривны к доллару находился на пике — 45,60 грн/долл. Это прогнозируемая тенденция, учитывая, что с лета в Украине фактически не работает металлургия, отсутствует экспорт продуктов питания и валютная выручка. Поэтому Национальному банку приходится расходовать золотовалютные резервы для сдерживания курса.

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Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот

"Я думаю, что в ноябре пути назад не будет. Курс продолжит колебаться в нынешних диапазонах и не опустится ниже 45 грн/долл. Даже есть вероятность превышения отметки 46 грн/долл. Не исключено, что к концу месяца курс зафиксируется на этом параметре", — отметил экономист.

По его словам, Верховная Рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2027 год, в котором среднегодовой курс гривны к доллару определен на уровне 47,1 грн/долл. Кроме того, у Министерства финансов есть ожидания относительно более выгодного зачисления международной финансовой помощи.

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Чего ожидать от курса евро в ноябре

Официальный курс гривны к евро колебался в течение октября 2026 года в пределах 50,13-50,95 грн. Соотношение в основной валютной паре оставалось неизменным — 1,12 долл./евро. По мнению Алексея Плотникова, в ноябре ожидается спокойная динамика, хотя все зависит от отношений между США и ЕС.

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Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот

"Сейчас наблюдаются противоречия во внешней торговле, ставках рефинансирования, учетных ставках Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. К тому же в ноябре состоятся выборы в Конгресс, результаты которых могут повлиять на экономическую политику США", — отметил эксперт.

Иными словами, украинцам не стоит ожидать ни укрепления евро, ни его обесценивания в ближайшей перспективе. В течение ноября соотношение в основной валютной паре может снизиться до 1,10 долл./евро или повыситься до 1,15 долл./евро. От этого будет зависеть курс в Украине.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что старые доллары могут не принимать в обменных пунктах. Отказ в обслуживании из-за года выпуска купюры считается незаконным. Украинцам стоит пожаловаться на финансовое учреждение в Национальный банк, который инициирует проверку и применит меры воздействия.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут выгодно продать долларовые купюры с уникальными серийными номерами. Коллекционеры готовы заплатить немалые суммы за красивые или редкие комбинации цифр. Объявления о продаже публикуют на онлайн-аукционах и пр.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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