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Головна Економіка Валютні коливання в Україні: що буде з курсом долара та євро в листопаді

Валютні коливання в Україні: що буде з курсом долара та євро в листопаді

Ua ru
30 жовтня 2026 17:12
Курс долара та євро в листопаді: з якими змінами можуть стикнутися українці Новини.LIVE
Люди на вулиці перед обмінним пунктом. Фото: Новини.LIVE

В Україні тривають коливання курсів наприкінці жовтня 2026 року. Долар оновив історичний максимум і не поспішає ловити низхідний тренд. Євро після кількамісячного зниження показників знову пішло вгору, проте суттєвого дорожчання валюти найближчим часом не прогнозують. Ми дізналися, до чого готуватися нашим громадянам у листопаді 2026 року.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

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Що буде з курсом долара в Україні

Станом на 28 жовтня офіційний курс гривні до долара перебував на своєму піку — 45,60 грн/дол. Це прогнозована тенденція, враховуючи, що з літа в Україні фактично не працює металургія, немає експорту продуктів харчування і валютної виручки. Тож Національному банку доводиться витрачати золотовалютні резерви для стримування курсу.

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Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот

"Я думаю, що в листопаді зворотного шляху не буде. Курс продовжить коливатися у нинішніх діапазонах і не опуститься нижче 45 грн/дол. Навіть є ймовірність перевищення 46 грн/дол. Не виключено, що до кінця місяця курс зафіксується на такому параметрі", — зазначив економіст.

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За його словами, Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт державного бюджету на 2027 рік, у якому середньорічний курс гривні до долара визначили на рівні 47,1 грн/дол. Плюс є певні очікування Міністерства фінансів стосовно вигіднішого зарахування міжнародної фінансової допомоги.

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Чого чекати від курсу євро в листопаді

Офіційний курс гривні до євро коливався протягом жовтня 2026 року в межах 50,13-50,95 грн. Співвідношення у головній валютній парі залишалося незмінним — 1,12 дол./євро. На думку Олексія Плотнікова, передбачається спокійна тенденція в листопаді, хоча все залежить від відносин між США та ЄС.

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Валютні коливання в Україні: що буде з курсом долара та євро в листопаді - фото 2
Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот

"Зараз є протиріччя в зовнішній торгівлі, ставках рефінансування, облікових ставках Європейського центрального банку та Федеральної резервної системи. Плюс у листопаді відбудуться вибори до Конгресу, результати яких можуть вплинути на економічну політику США", — констатував спікер.

Іншими словами, українцям не варто очікувати ні посилення євро, ані його знецінення в найближчій перспективі. Протягом листопада співвідношення у головній валютній парі може знизитися до 1,10 дол./євро чи підвищитися до 1,15 дол./євро. Від цього буде залежати курс в Україні.

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Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що старі долари можуть не приймати в обмінниках. Відмова в обслуговуванні через рік випуску купюри вважається незаконною. Українцям варто поскаржитися на фінансову установу в Національний банк, який ініціює перевірку і застосує заходи впливу.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть дорого продати купюри долара з унікальними серійними номерами. Колекціонери готові заплатити чималі суми за красиві або рідкісні комбінації цифр. Оголошення про продаж публікують на онлайн-аукціонах тощо.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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