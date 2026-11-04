Будівля Національного банку України. Фото: НБУ

Національний банк після перегляду облікової ставки затвердив нову редакцію Положення, в якому прописані підходи до визначення, розрахунку та оприлюднення індикаторів грошового та валютного ринків України (ІГВР). Зміни набули чинності 4 листопада 2026 року і торкнулися довідкових значень курсів, додаткової інформації та методики розрахунків. Ми дізналися, що це означає для українців.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт НБУ.

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Валютний ринок і курсові показники

Регулятор оприлюднив зміни в Положенні про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют, розрахунку довідкового значення курсу гривні до долара США, довідкового значення курсу гривні до євро й облікової ціни банківських металів.

По-перше, 4 листопада почав діяти новий індикатор (бенчмарк) валютного ринку — довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12:00. Його визначатимуть на підставі довідкового курсу гривні до долара і середнього значення котирувань BFIX долара до євро у часовому проміжку з 10:30 до 12:00 за Києвом.

"Індикатор відображає надійне, достовірне і репрезентативне значення курсу, розраховане з використанням довідкового значення курсу гривні до долара США та достовірного індикатора курсу долара до євро на ринку "спот", — уточнили в НБУ.

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По-друге, Нацбанк оновив методику розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют, спеціальних прав запозичення та облікової ціни банківських металів. Підходи аналогічні, проте до уваги братимуть щопівгодинні котирування BFIX у проміжку з 10:30 до 15:00.

Публікація довідкової інформації

Інше нововведення від Національного банку стосується затвердження щоденної публікації відомостей про:

кількість та обсяг угод базового ряду, що увійшли до розрахунку офіційного/довідкового курсу гривні до долара;

мінімальне та максимальне значення курсів базового ряду угод для розрахунку цих індикаторів;

тип розрахунку (за звичайних або особливих умов).

Варто зауважити, що всі норми набули чинності 4 листопада, крім частини про оприлюднення додаткової інформації стосовно угод, яка запрацює з 1 лютого 2027 року. Національний банк оновив підходи з метою підвищення надійності ІГВР, а також для наближення норм до міжнародних підходів і принципів.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з курсом долара та євро в Україні. На валютному ринку спостерігають помірні коливання показників, однак у листопаді 2026 року динаміка може пришвидшитися. Ми дізналися, до яких змін варто готуватися нашим громадянам.

Також Новини.LIVE розповідали, яку валюту українці можуть перевозити на кордон у 2026 році. Обмежень на номінали чи тип валюти (гривня, долар, євро тощо) не встановлено. Проте діє правило стосовно декларування готівки, якщо сума перевищує ліміт 10 000 євро в еквіваленті.