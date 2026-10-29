Купюра номіналом 100 гривень. Фото: УНІАН

Національний банк вкотре підвищив облікову ставку — цього разу показник зафіксувався на рівні 16,5%. Причинами регулятор назвав посилення цінового тиску й погіршення інфляційних очікувань. Наприклад, у липні НБУ прогнозував 10% інфляції за підсумками 2026 року, але довго чекати не довелося — вже у вересні ця відмітка стала реальністю.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Національного банку України.

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Чому НБУ підвищив облікову ставку

Враховуючи зростання споживчих цін, погіршення інфляційних очікувань, постійні атаки Росії на бізнес і дорожчання пального, НБУ довелося підвищити облікову ставку на 0,5 відсоткових пункти. Простими словами — це відсоток, під який банківські установи беруть у позику гроші.

"Це рішення підтримає привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку, що дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань та цінової динаміки", — пояснили в Нацбанку.

Прогноз по інфляції погіршився до 12,5%. Негативними факторами залишаються регулярні обстріли, подорожчання пального, зростання офіційного курсу гривні до долара, тиск на бізнес, проблеми з експортом тощо. Водночас повернення до показника 5% все ще очікують у 2028 році.

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Що облікова ставка дає українцям

На перший погляд здається, що облікова ставка — це показник, який не впливає прямо на повсякденне життя людей. Однак вона має реальне відображення, зокрема у дохідності за гривневими депозитами. Чим вищий відсоток, тим привабливішими стають інструменти заощаджень у національній валюті.

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