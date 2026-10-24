Чоловік тримає гроші в руці. Фото: Новини.LIVE

В умовах повномасштабної війни та стрімкого росту інфляції українці бажають відчувати хоч якусь впевненість у завтрашньому дні та мати фінансову подушку. Небагато громадян мають великі доходи, тому переважно живуть у режимі "від зарплати до зарплати". Однак навіть за таких умов можна почати заощаджувати.

Про те, як правильно відкладати гроші й не відмовлятися від своїх потреб, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ФінКульт.

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Як створити фінансову подушку

Експерти радять починати з невеликих кроків. Не обов'язково щомісяця відкладати тисячі гривень, навіть регулярні 50-100 гривень можна вважати кроком на фінансової впевненості. Наприклад, якщо зарплата 15 000-20 000 грн, то в місяць варто відкладати не більше 1 500-2 000 грн.

Розділяйте потреби та бажання

Шлях до накопичення заощаджень варто почати з мети, наприклад, зібрати суму, якої вистачить на місяць базових витрат. Згодом план відкладень можна збільшити до 2-3 місяців базових витрат.

Головне на шляху до формування фінансової подушки — чітко бачити реальні потреби. У пріоритеті мають бути продукти, ліки, комунальні послуги, транспорт і зв'язок. Щоб уникнути необов'язкових покупок фахівці радять ставити собі просте питання: "Чи справді мені це потрібно зараз?"

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Заощаджувати в нинішніх реаліях важливо, однак це не повинно стати "єдиною метою життя". Не можна ігнорувати свої базові потреби, зокрема, повноцінне харчування, медичну допомогу та підтримку психологічного стану. У важких умовах війни певні розваги, наприклад, похід у кіно, можна вважати критично необхідною потребою і про це не варто забувати.

Де зберігати кошти

Зберігати заощадження в одному місці не варто. Частину грошей краще тримати на банківському рахунку, а також невеликий запас готівки має бути під рукою на випадок форс-мажорів. Водночас, можна подумати про захист заощаджень від інфляції та інвестувати частину коштів в облігації внутрішньої державної позики. Головна перевага ОВДП — вища дохідність, ніж у банківських депозитів.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали про принцип нарахування виплат, коли працівник перебуває на лікарняному. При розрахунку беруть до уваги середньоденну зарплату за 12 календарних місяців за основним місцем роботи, які передують місяцю настання страхового випадку. Однак, якщо людина відпрацювала менше, застосовуються інші правила.

Також Новини.LIVE писали, що навіть за умови однакової зарплати пенсія у окремих громадян може суттєво відрізнятися. На рохрахунок можуть впливати різні фактори, наприклад, тривалість стажу. Також важливу роль грає рік виходу на пенсію.