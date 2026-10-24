Мужчина держит деньги в руке. Фото: Новини.LIVE

В условиях полномасштабной войны и стремительного роста инфляции украинцы хотят чувствовать хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне и иметь финансовую подушку. Немногие граждане имеют высокие доходы, поэтому в основном живут в режиме "от зарплаты до зарплаты". Однако даже в таких условиях можно начать откладывать деньги.

О том, как правильно откладывать деньги и не отказываться от своих потребностей, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ФинКульт.

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Как создать финансовую подушку

Эксперты советуют начинать с небольших шагов. Не обязательно каждый месяц откладывать тысячи гривен, даже регулярные 50-100 гривен можно считать шагом к финансовой уверенности. Например, если зарплата составляет 15 000-20 000 грн, то в месяц стоит откладывать не более 1 500-2 000 грн.

Разделяйте потребности и желания

Путь к накоплению сбережений стоит начать с цели, например, собрать сумму, которой хватит на месяц базовых расходов. Со временем план накоплений можно увеличить до 2-3 месяцев базовых расходов.

Главное на пути к формированию финансовой подушки — четко видеть реальные потребности. В приоритете должны быть продукты, лекарства, коммунальные услуги, транспорт и связь. Чтобы избежать необязательных покупок, специалисты советуют задавать себе простой вопрос: "Действительно ли мне это нужно сейчас?"

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Экономия не должна вредить

Экономить в нынешних реалиях важно, однако это не должно стать "единственной целью жизни". Нельзя игнорировать свои базовые потребности, в частности, полноценное питание, медицинскую помощь и поддержание психологического состояния. В тяжелых условиях войны определенные развлечения, например, поход в кино, можно считать критически необходимой потребностью, и об этом не стоит забывать.

Где хранить средства

Хранить сбережения в одном месте не стоит. Часть денег лучше держать на банковском счете, а также небольшой запас наличных должен быть под рукой на случай форс-мажоров. В то же время можно подумать о защите сбережений от инфляции и инвестировать часть средств в облигации внутреннего государственного займа. Главное преимущество ОВГЗ — более высокая доходность, чем у банковских депозитов.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали о принципе начисления выплат, когда работник находится на больничном. При расчете учитывается среднедневная зарплата за 12 календарных месяцев по основному месту работы, предшествующих месяцу наступления страхового случая. Однако, если человек отработал меньше, применяются другие правила.

Также Новини.LIVE писали, что даже при одинаковой зарплате пенсия у отдельных граждан может существенно отличаться. На расчет могут влиять различные факторы, например, продолжительность стажа. Также важную роль играет год выхода на пенсию.