Купюра номиналом 100 гривен. Фото: УНИАН

Национальный банк в очередной раз повысил учетную ставку — на этот раз показатель зафиксировался на уровне 16,5%. Причинами регулятор назвал усиление ценового давления и ухудшение инфляционных ожиданий. Например, в июле НБУ прогнозировал 10% инфляции по итогам 2026 года, но долго ждать не пришлось — уже в сентябре эта отметка стала реальностью.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Национального банка Украины.

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Почему НБУ повысил учетную ставку

Учитывая рост потребительских цен, ухудшение инфляционных ожиданий, постоянные атаки России на бизнес и удорожание топлива, НБУ пришлось повысить учетную ставку на 0,5 процентных пункта. Простыми словами — это процент, под который банковские учреждения берут взаймы деньги.

"Это решение поддержит привлекательность гривневых активов и устойчивость валютного рынка, что позволит сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и ценовой динамики", — пояснили в Нацбанке.

Прогноз по инфляции ухудшился до 12,5%. Негативными факторами остаются регулярные обстрелы, подорожание топлива, рост официального курса гривны к доллару, давление на бизнес, проблемы с экспортом и пр. Однако возврата к показателю 5% все еще ожидают в 2028 году.

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