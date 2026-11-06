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Главная Экономика Инфляция, зарплаты и дефицит бюджета: что прогнозируют экономике Украины

Инфляция, зарплаты и дефицит бюджета: что прогнозируют экономике Украины

Ua ru
6 ноября 2026 16:10
Цены на продукты, зарплаты, ВВП и дефицит бюджета: что ждет экономику Украины УНИАН
Купюры гривны в руках. Фото: УНИАН

Национальный банк Украины представил отчет с обновленным прогнозом инфляции на 2026-2028 годы. Также регулятор провел тщательное исследование состояния экономики, учтя последствия усиленных атак России на бизнес и критическую инфраструктуру. Граждане могут узнать об ожиданиях относительно реальных заработных плат, роста ВВП, бюджетного финансирования и пр.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт НБУ.

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Что будет с инфляцией в Украине

По итогам 2026 года темпы инфляции ускорятся до 12,5%. В то же время прогноз на 2027-й довольно позитивный — показатель спустится до 7,3% по состоянию на конец года. Ожидания относительно 2028 года в Национальном банке не изменились — инфляция снизится до запланированных 5%.

Причинами восходящей тенденции называют усиление рисков безопасности, рост расходов на топливо, повреждения инфраструктуры, медленную динамику заработных плат, давление на валютном рынке и в целом сдержанную экономическую активность.

"Подорожание топлива и последствия разрушений производственной и логистической инфраструктуры будут и в дальнейшем повышать затраты бизнеса и влиять на цены через прямые и косвенные эффекты. А ценовое давление будет усиливаться на фоне ожидаемого расширения бюджетных стимулов", — отметили в НБУ.

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Реальный ВВП и рост зарплат

Согласно прогнозу Национального банка, реальный ВВП Украины снизится на 0,4% в 2026 году. Но в течение следующих двух лет ожидается восстановление экономических показателей благодаря таким факторам:

  • наращиванию госинвестиций в оборонную промышленность;
  • ремонту объектов критической инфраструктуры;
  • оживлению потребительского спроса;
  • увеличению урожаев;
  • активизации частных инвестиций.

Заработные платы в различных отраслях будут расти из-за структурного дефицита кадров и нехватки рабочей силы, что объясняется мобилизацией и миграцией. Но темпы этой динамики замедлятся: в 2026 году прогнозируется повышение доходов граждан на 11,4%. А в дальнейшем ожидается рост на уровне 4-5% в год.

Хватит ли международной помощи

Экономическое восстановление Украины зависит от объемов международной финансовой помощи. Если поступления сократятся или вообще прекратятся, возникнут проблемы с обязательными расходами (пенсии, социальные выплаты, зарплаты сотрудников бюджетной сферы и др.).

Нацбанк прогнозирует рост дефицита (без учета грантов в доходах) до 35% ВВП в 2026 году и ориентировочно до 37% — в 2027 году. Уже с 2028-го предполагается постепенное сокращение этого показателя до 20% ВВП. Регулятор назвал ожидаемые объемы финансирования достаточными для наращивания резервов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в течение января-сентября 2026 года банки выдали наличные из касс на сумму 2,46 трлн гривен. Повышенный спрос на купюры объясняется отключениями электроэнергии, военными рисками и потенциальными проблемами с работой платежных терминалов.

Также Новини.LIVE рассказывали, как менялась минимальная зарплата в Украине за годы полномасштабного вторжения. Показатель МЗП в 2022 году находился на уровне 6 500 грн, а за четыре года вырос до 8 647 грн. При этом покупательная способность населения не улучшилась.

НБУ госбюджет инфляция зарплата ВВП Украины
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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