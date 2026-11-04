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Главная Экономика Цены будут расти быстрее, чем ожидалось: НБУ обновил прогноз инфляции

Цены будут расти быстрее, чем ожидалось: НБУ обновил прогноз инфляции

Ua ru
4 ноября 2026 14:10
Что будет с экономикой Украины в 2027 году: новый прогноз НБУ Новини.LIVE
Люди на улице: Фото: Новини.LIVE

В Украине к концу 2026 года уровень инфляции достигнет 12,5 %, что превышает предыдущие прогнозы. Ценовая динамика подпитывается как последствиями вражеских обстрелов, так и активным подорожанием топлива и расширением бюджетных стимулов. Следующие 2027 и 2028 годы прогнозируются как сложные для экономики страны, темпы восстановления будут медленными и потребуют ряда условий.

О том, что будет происходить в экономике, сообщил Национальный банк Украины, передают Новини.LIVE.

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Прогнозы по уровню инфляции

Цены в Украине будут расти более быстрыми темпами, ведь регулятор ухудшил инфляционные ожидания. К концу 2026 года показатель, по прогнозу, может достичь 12,5%. По данным Нацбанка, только последствия российских ударов по инфраструктуре добавят ориентировочно 0,7 процентного пункта. Существенное подорожание топлива и расширение бюджетных расходов также повлияют на ценовую динамику.

Вместе с тем Национальный банк прогнозирует замедление инфляции в 2027 году до 7,3% в годовом исчислении благодаря ожидаемому снижению цен на нефть и мерам денежно-кредитной политики. При этом желаемого показателя инфляции в 5% Украина может достичь уже в 2028 году. Этому будет способствовать постепенное ослабление давления на производственные затраты бизнеса и увеличение внутреннего предложения услуг и товаров.

Что будет с ВВП Украины

Регулятор пересмотрел прогноз роста реального ВВП в 2026 году в сторону понижения до -0,4%. Это вызвано резким сокращением деловой активности из-за вражеских атак. Соответственно, потери экономического потенциала существенно скажутся на темпах восстановления экономики.

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В 2027 году экономика Украины фактически будет находиться в стагнации. По прогнозу, рост ВВП возможен на 0,4%, но потребует ряда условий, в частности, реализации технического допущения Нацбанка об улучшении логистики в середине года. При благоприятных условиях в 2028 году восстановление экономики ускорится, рост ВВП может составить 2,2%.

Что будет с международной финансовой помощью

Из-за задержек в реализации реформ объемы международной поддержки в 3-м квартале 2026 года оказались ниже ожидаемых. Однако в октябре парламент принял ряд законов, которые будут способствовать разблокированию финансирования от МВФ и Европы. Восстановление темпов международной поддержки будет способствовать снижению неопределенности в отношении источников финансирования бюджета Украины.

Нацбанк отмечает, что прогнозируемые объемы финансовой помощи от партнеров в 2026 и 2027 годах помогут поддерживать международные резервы на уровне свыше 62 млрд долларов.

В то же время сохраняется риск, связанный с войной на Ближнем Востоке, в первую очередь из-за роста мировых цен на нефть. Однако не исключается и более позитивное развитие событий, в частности, связанное с увеличением финансовой и военной помощи от партнеров и возможным прогрессом в мирных переговорах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Нацбанку пришлось повысить учетную ставку на 0,5%. Такой шаг вызван подорожанием топлива, ростом потребительских цен и ускорением инфляции. Таким образом, учетная ставка зафиксировалась на уровне 16,5%.

Также Новини.LIVE писали, что расходы украинцев вырастут. В Украине прогнозируют дальнейший рост цен на хлеб. К концу 2026 года этот продукт может подорожать еще на 5-10%.

экономический рост Нацбанк Инфляция в Украине экономика Украины ВВП Украины
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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