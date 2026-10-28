Женщина выбирает хлеб. Фото: Magnific

Потребительская инфляция в Украине за последние месяцы ускорилась, поэтому цены на продукты растут более быстрыми темпами. В частности, регулярно повышается стоимость хлебобулочных изделий, ведь у производителей возникают дополнительные расходы из-за постоянных вражеских обстрелов, подорожания топлива и перебоев с электроснабжением. На фоне этих обстоятельств до конца 2026 года прогнозируется новый скачок цен на хлеб.

Как может измениться стоимость главного продукта, рассказал президент "Всеукраинской ассоциации пекарей" Юрий Дученко, передают Новини.LIVE.

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Зерна в избытке, но цены растут

Как отметил специалист в интервью "Украинскому радио", в структуре себестоимости хлеба мука составляет лишь 20%. В 2026 году урожай был хорошим, а мука из-за сложностей с экспортом подешевела на внутреннем рынке на 10% (по сравнению с июнем). Несмотря на это, конечная стоимость продукта для потребителя не снижается, ведь у производителей растут сопутствующие расходы.

Что толкает вверх цены на хлеб

Юрий Дученко выделяет три основных фактора, из-за которых производители вынуждены периодически пересматривать цены в сторону увеличения.

Ключевые факторы:

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затраты на логистику — из-за высоких цен на топливо логистическая составляющая в стоимости одного батона увеличилась на 60 копеек, а экономия на более дешевой муке составила всего 50 копеек;

— из-за высоких цен на топливо логистическая составляющая в стоимости одного батона увеличилась на 60 копеек, а экономия на более дешевой муке составила всего 50 копеек; электроэнергия — автономные генераторы, используемые для производства, генерируют каждый киловатт электроэнергии в 5 раз дороже, чем сетевая;

— автономные генераторы, используемые для производства, генерируют каждый киловатт электроэнергии в 5 раз дороже, чем сетевая; регулярные вражеские обстрелы — производители вынуждены нести дополнительные расходы на возведение защитных сооружений, ликвидацию последствий вражеских ударов и покупку дополнительных генераторов для поддержания производства.

Что будет с ценами на хлеб до конца 2026 года

В настоящее время средняя цена на традиционный ржано-пшеничный хлеб составляет ориентировочно 60 грн за килограмм, а стандартный батон весом 500 граммов стоит 35 грн. Если сравнивать с Европой, то цена килограмма хлеба в Украине в разы ниже, несмотря на регулярное повышение.

Юрий Дученко отмечает, что в зависимости от того, как будут меняться составляющие, хлеб в Украине продолжит дорожать. К концу 2026 года цены могут повыситься еще на 5-10%. Предприятия работают в тяжелых условиях, но в то же время эксперт надеется, что для украинцев не будет ни резких скачков цен, ни перебоев с поставками хлеба на прилавки магазинов.

"До конца года цены могут измениться в пределах 5-10 %, если не возникнет других военных рисков. К сожалению, сегодня такие времена. Предприятия звонят и говорят, что произошел обстрел, нужно стекло, защитные сооружения, нужны дополнительные генераторы. А на это нужны деньги, чтобы предприятие стабильно работало", — констатирует специалист.

Конкуренция помогает сдерживать цены

В Украине насчитывается около трех тысяч производителей хлеба, среди них как гигантские заводы, так и крафтовые пекарни. Именно высокая конкуренция помогает избежать необоснованного роста цен на продукцию. Вместе с тем действует государственное регулирование в отношении массовых сортов хлеба — торговая наценка не может превышать 10%.

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