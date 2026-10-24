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Главная Экономика Цены на яйца в АТБ приятно удивят потребителей: сколько стоит десяток

Цены на яйца в АТБ приятно удивят потребителей: сколько стоит десяток

Ua ru
24 октября 2026 17:12
Цены на яйца вышли на неожиданную позицию: что происходит в АТБ и других супермаркетах Новини.LIVE
Куриные яйца в открытом лотке. Фото: Новини.LIVE

В Украине продукты питания продолжают умеренно дорожать, однако цены на яйца в супермаркетах демонстрируют незначительную тенденцию к снижению. Цены на продукт, продаваемый поштучно, немного снизились — в АТБ потребители могут существенно сэкономить, выбирая именно нефасованные куриные яйца. Мы выяснили, сколько минимально придется заплатить покупателям за один десяток.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в украинских супермаркетах по состоянию на субботу, 24 октября.

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Сколько стоят яйца в АТБ

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 достигает 81,85 грн. Но в некоторых супермаркетах минимальная цена за одну упаковку может превышать указанную сумму. Чтобы сэкономить на этом востребованном продукте, потребителям рекомендуют выбирать поштучные куриные яйца.

Они как раз заметно подешевели в АТБ. Еще в конце сентября 2026 года стоимость находилась на уровне 5 грн/шт. и выше, а в эту субботу, 24 октября, показатель зафиксировался на отметке 4,02 грн/шт. То есть десяток яиц обойдется украинцам в 40,20 грн.

Для сравнения, самая дешевая упаковка в АТБ стоит 65,90 грн, а со скидкой — 58,40 грн. Разница в цене между фасованной и поштучной упаковкой составляет 18,20 грн — за эти деньги удастся приобрести еще четыре яйца дополнительно.

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Цены на яйца в супермаркетах

Мы проанализировали официальные интернет-магазины популярных в Украине сетей супермаркетов и выяснили, сколько нужно заплатить за самую дешевую упаковку куриных яиц. Результат оказался таким в субботу, 24 октября:

  • Сільпо — 39,19 грн;
  • Варус — 52,90 грн (со скидкой — 49,90 грн);
  • Фора — 54,90 грн;
  • Новус — 64,99 грн;
  • АТБ — 65,90 грн (со скидкой — 58,40 грн);
  • МегаМаркет — 66,50 грн;
  • Метро — 73 грн;
  • Ашан — 74 грн.

Что интересно, индекс потребительских цен в октябре составил 114,74% по сравнению с сентябрем, а значит, продукт подорожал на 14,74%. При этом показатель относительно августа находился на уровне 21,80% — другими словами, подорожание яиц в Украине продолжается, но более медленными темпами.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам посоветовали готовиться к очередному росту цен в супермаркетах. Поскольку подорожало топливо и вырос курс доллара, стоимость многих потребительских товаров не будет стоять на месте. Зимой придется тратить больше на продукты питания.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие продукты больше всего подорожали с 2022 года. Первое место в антирейтинге заняла сельдь — ее стоимость выросла со 108,82 грн за килограмм до 233,51 грн. Следующим в списке идет сливочное масло с показателем плюс 90,82% к средней цене.

АТБ яйца супермаркет цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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