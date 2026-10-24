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Головна Економіка Ціни на яйця в АТБ приємно здивують споживачів: скільки коштує десяток

Ціни на яйця в АТБ приємно здивують споживачів: скільки коштує десяток

Ua ru
24 жовтня 2026 17:12
Ціни на яйця вийшли на неочікувану позицію: що відбувається в АТБ та інших супермаркетах Новини.LIVE
Курячі яйця у відкритому лотку. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжують помірно дорожчати продукти харчування, однак яйця в супермаркетах спіймали незначний низхідний тренд. Ціни на поштучний продукт трохи впали — в АТБ споживачі можуть суттєво заощадити, обираючи саме нефасовані курячі яйця. Ми розібралися, скільки мінімально доведеться віддати покупцям за один десяток.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в українських супермаркетах станом на суботу, 24 жовтня.

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Скільки коштують яйця в АТБ

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 доходить до 81,85 грн. Але в деяких супермаркетах мінімальна ціна за одну упаковку може перевищувати вказану суму. Для економії на затребуваному продукті споживачам радять зупиняти вибір на поштучних курячих яйцях.

Вони якраз відчутно подешевшали в АТБ. Ще наприкінці вересня 2026 року вартість перебувала на рівні 5 грн/шт. і вище, а цієї суботи, 24 жовтня, показник зафіксувався на 4,02 грн/шт. Тобто десяток яєць обійдеться українцям у 40,20 грн.

Для порівняння, найдешевша упаковка в АТБ коштує 65,90 грн, а зі знижкою — 58,40 грн. Різниця у ціні між фасованим і поштучним десятком становить 18,20 грн — за такі гроші вдасться придбати ще чотири яйця додатково.

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Ціни на яйця в супермаркетах

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини популярних в Україні мереж супермаркетів і дізналися, скільки потрібно заплатити за найдешевшу упаковку курячих яєць. Результат виявився таким у суботу, 24 жовтня:

  • Сільпо — 39,19 грн;
  • Варус — 52,90 грн (зі знижкою — 49,90 грн);
  • Фора — 54,90 грн;
  • Новус — 64,99 грн;
  • АТБ — 65,90 грн (зі знижкою — 58,40 грн);
  • МегаМаркет — 66,50 грн;
  • Метро — 73 грн;
  • Ашан — 74 грн.

Що цікаво, індекс споживчих цін у жовтні склав 114,74% порівняно з вереснем, отже продукт подорожчав на 14,74%. При цьому показник відносно серпня перебував на рівні 21,80% — іншими словами, дорожчання яєць в Україні продовжується, однак повільнішими темпами.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям порадили готуватися до чергового зростання цін у супермаркетах. Оскільки подорожчало пальне і зріс курс долара, вартість багатьох споживчих товарів не стоятиме на місці. Взимку доведеться витрачати більше на продукти харчування.

Також Новини.LIVE розповідали, які продукти найбільше подорожчали з 2022 року. Перше місце в антирейтингу дісталося оселедцю — його вартість зросла з 108,82 грн за кілограм до 233,51 грн. Наступним у списку йде вершкове масло з показником плюс 90,82% до середньої ціни.

АТБ яйця супермаркет ціни на продукти курячі яйця
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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