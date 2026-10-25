Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Свинина может подорожать: как опасная болезнь влияет на цены

Свинина может подорожать: как опасная болезнь влияет на цены

Ua ru
25 октября 2026 16:10
Цена за килограмм свинины: как чума влияет на стоимость продукта УНИАН
Мужчина на рынке. Фото: УНИАН

Уже в конце октября и в начале ноября цены на свинину вырастут еще на 6%. Из-за вспышек африканской чумы свиней ситуация в регионах сильно различается. Там, где пришлось прибегнуть к вынужденному убою, образовался избыток мяса, тогда как на общенациональном уровне переработчики конкурируют из-за дефицита.

Как аграрии выживают в этих условиях и сможет ли импорт из-за рубежа остановить рост цен, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Agroweek.

Реклама

Каковы причины подорожания

Эксперты из ассоциации "Мясная отрасль" объясняют это тем, что:

  1. Дефицит качественного сырья вынуждает перерабатывающие предприятия пересматривать расценки и повышать закупочную стоимость.
  2. Ситуация с безопасностью и региональные особенности играют решающую роль в формировании ценовой картины.

Как чума влияет на рынок мяса

Ситуация с ценами в стране остается неоднородной из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС). В регионах с зафиксированными случаями заболевания наблюдается противоположная картина. Из-за вынужденного убоя поголовья и жестких ограничений на перемещение животных возникает избыток продукции, что приводит, напротив, к снижению локальных цен. Однако на общенациональном уровне дефицит здорового сырья формирует устойчивый общий тренд на подорожание.

Каковы последствия для фермеров и покупателей

Такие колебания заставляют украинских аграриев и хозяйства гораздо тщательнее планировать сбыт. Те производители, которые строго соблюдают высокие стандарты биобезопасности, получат возможность сохранить и увеличить свою прибыль.

Читайте также:

Для конечных потребителей это будет означать неизбежное отражение роста стоимости живого веса в ценниках супермаркетов. Дальнейшая стабилизация рынка будет зависеть от успешности борьбы с болезнью и объемов импортной продукции, способной частично покрыть дефицит.

Что происходило с ценами на свинину с 2022 года

Ранее Новини.LIVE исследовали рост цен на продуктовую корзину украинцев. За годы полномасштабной войны стоимость свиной шейки выросла на 83% — с 176 до 324 гривен за килограмм.

Однако в другом сегменте мяса произошел значительный скачок. Цена на куриное филе тоже существенно изменилась — с 127 до 228 гривен за килограмм. В процентном выражении это примерно 78%.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о снижении цен на яйца. Несмотря на умеренный рост цен, который продолжался с начала сентября, уже сейчас эта тенденция приостановилась. Такой тренд позволит потребителям сэкономить свои средства.

Также Новини.LIVE сообщали, какие продукты можно приобрести со скидкой. На некоторые товары скидки достигают 54%. Узнать об актуальных скидках можно непосредственно в магазинах, на официальных сайтах сетей и в мобильных приложениях.

мясо чума дефицит свинина цены на продукты
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации