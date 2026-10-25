Мужчина на рынке. Фото: УНИАН

Уже в конце октября и в начале ноября цены на свинину вырастут еще на 6%. Из-за вспышек африканской чумы свиней ситуация в регионах сильно различается. Там, где пришлось прибегнуть к вынужденному убою, образовался избыток мяса, тогда как на общенациональном уровне переработчики конкурируют из-за дефицита.

Как аграрии выживают в этих условиях и сможет ли импорт из-за рубежа остановить рост цен, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Agroweek.

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Каковы причины подорожания

Эксперты из ассоциации "Мясная отрасль" объясняют это тем, что:

Дефицит качественного сырья вынуждает перерабатывающие предприятия пересматривать расценки и повышать закупочную стоимость. Ситуация с безопасностью и региональные особенности играют решающую роль в формировании ценовой картины.

Как чума влияет на рынок мяса

Ситуация с ценами в стране остается неоднородной из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС). В регионах с зафиксированными случаями заболевания наблюдается противоположная картина. Из-за вынужденного убоя поголовья и жестких ограничений на перемещение животных возникает избыток продукции, что приводит, напротив, к снижению локальных цен. Однако на общенациональном уровне дефицит здорового сырья формирует устойчивый общий тренд на подорожание.

Каковы последствия для фермеров и покупателей

Такие колебания заставляют украинских аграриев и хозяйства гораздо тщательнее планировать сбыт. Те производители, которые строго соблюдают высокие стандарты биобезопасности, получат возможность сохранить и увеличить свою прибыль.

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Для конечных потребителей это будет означать неизбежное отражение роста стоимости живого веса в ценниках супермаркетов. Дальнейшая стабилизация рынка будет зависеть от успешности борьбы с болезнью и объемов импортной продукции, способной частично покрыть дефицит.

Что происходило с ценами на свинину с 2022 года

Ранее Новини.LIVE исследовали рост цен на продуктовую корзину украинцев. За годы полномасштабной войны стоимость свиной шейки выросла на 83% — с 176 до 324 гривен за килограмм.

Однако в другом сегменте мяса произошел значительный скачок. Цена на куриное филе тоже существенно изменилась — с 127 до 228 гривен за килограмм. В процентном выражении это примерно 78%.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о снижении цен на яйца. Несмотря на умеренный рост цен, который продолжался с начала сентября, уже сейчас эта тенденция приостановилась. Такой тренд позволит потребителям сэкономить свои средства.

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