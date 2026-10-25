Чоловік на ринку. Фото: УНІАН

Уже наприкінці жовтня та на початку листопада ціни на м'ясо свиней підніметься ще на 6%. Через спалахи африканської чуми свиней ситуація в регіонах дуже відрізняється. Там, де довелося вдатися до вимушеного забою, утворився надлишок м'яса, тоді як на загальнонаціональному рівні переробники конкурують через дефіцит.

Як аграрії виживають у цих умовах і чи зможе закордонний імпорт зупинити ріст цін повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Agroweek.

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Які причини подорожчання

Експерти з асоціації "М'ясної галузі" пояснюють це тим, що:

Дефіцит якісної сировини змушує переробні підприємства переглядати розцінки та підвищувати закупівельну вартість. Стан безпеки та регіональні особливості відіграють вирішальну роль у формуванні цінової картини.

Як чума впливає на ринок м'яса

Ситуація з цінами в країні залишається неоднорідною через спалахи африканської чуми свиней (АЧС). У регіонах із зафіксованими випадками хвороби спостерігається протилежна картина. Через вимушений забій поголів'я та жорсткі обмеження на переміщення тварин виникає надлишок продукції, що призводить навпаки — до зниження локальних цін. Однак на загальнонаціональному рівні дефіцит здорової сировини формує стійкий загальний тренд на подорожчання.

Які наслідки для фермерів та покупців

Такі коливання змушують українських аграріїв та господарства набагато ретельніше планувати збут. Ті виробники, які суворо дотримуються високих стандартів біобезпеки, отримають можливість зберегти та покращити свій прибуток.

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Для кінцевих споживачів це означатиме неминуче відображення зростання вартості живої ваги у цінниках супермаркетів. Подальша стабілізація ринку залежатиме від успішності боротьби з хворобою та обсягів імпортної продукції, яка здатна частково перекрити дефіцит.

Що відбувалось з цінами на свинину з 2022 року

Раніше Новини.LIVE досліджували ріст цін на продуктовий кошик українців. За роки повномасштабної війни вартість на свиний ошийок зросла на 83% — з 176 до 324 гривень за кілограм.

Однак іншому сегменті м'яса відбувся значний стрибок. Ціна на куряче філе теж суттєво змінилась — з 127 до 228 гривень за кілограм. У відсотковому еквіваленті це приблизно 78%.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про зниження цін на яйця. Недивлячись на помірний ріст цін, який тривав з початку вересня, то вже зараз тенденція призупинилась. Такий тренд дозволить споживачам зекономити власні кошти.

Також Новини.LIVE повідомляли, які продукти можна забрати зі знижкою. Деяка продукція збила ціну аж до 54%. Дізнатися про актуальні знижки можна безпосередньо в магазинах, на офіційних сайтах мереж і в мобільних застосунках.