Жінка вибирає хліб. Фото: Magnific

Споживча інфляція в Україні за останні місяці прискорилася, тому ціни на продукти зростають швидшими темпами. Зокрема, регулярно підвищується вартість хлібобулочних виробів, адже виробники мають додаткові витрати через постійні ворожі обстріли, подорожчання пального та перебої з електропостачанням. На тлі цих обставин кінця 2026 року прогнозується новий стрибок цін на хліб.

Як може змінитися вартість головного продукту, розповів президент "Всеукраїнської асоціації пекарів" Юрій Дученко, передають Новини.LIVE.

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Зерно в надлишку, але ціни ростуть

Як зазначив фахівець в інтерв'ю "Українському радіо", в структурі собівартості хліба борошно становить лише 20%. У 2026 році врожай був гарним, а борошно через складнощі з експортом подешевшало на внутрішньому ринку на 10% (порівняно з червнем). Попри це кінцева вартість продукту для споживача не зменшується, адже у виробників зростають супутні витрати.

Що штовхає вгору ціни на хліб

Юрій Дученко виділяє три основні фактори, через які виробники вимушені періодично переглядати ціни в бік збільшення.

Ключові фактори:

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витрати на логістику — через високі ціни на пальне логістична складова у вартості одного батона збільшилася на 60 копійок, а економія на дешевшому борошні склала всього 50 копійок;

— через високі ціни на пальне логістична складова у вартості одного батона збільшилася на 60 копійок, а економія на дешевшому борошні склала всього 50 копійок; електроенергія — автономні генератори, які використовують для виробництва, генерують кожен кіловат електроенергії у 5 разів дорожче за мережеву;

— автономні генератори, які використовують для виробництва, генерують кожен кіловат електроенергії у 5 разів дорожче за мережеву; регулярні ворожі обстріли — виробники вимушено несуть додаткові витрати на зведення захисних споруд, ліквідацію наслідків ворожих ударів та покупку додаткових генераторів, щоб підтримувати виробництво.

Що буде з цінами на хліб до кінця 2026 року

Наразі середня ціна на традиційний житньо-пшеничний хліб складає орієнтовно 60 грн за кілограм, а стандартний батон вагою 500 грамів коштує 35 грн. Якщо порівнювати з Європою, то ціна кілограма хліба в Україні в рази нижчі, попри регулярне підвищення.

Юрій Дученко зазначає, що залежно від того, як змінюватимуться складові, хліб в Україні продовжить дорожчати. До кінця 2026 року цінники можуть підвищитися ще на 5-10%. Підприємства працюють у важких умовах, але водночас експерт сподівається, що для українців не буде ні різких стрибків цін, ні перебоїв з постачанням хліба на полиці магазинів.

"До кінця року ціни можуть змінитися в межах 5-10%, якщо не буде інших військових ризиків. На жаль, сьогодні такі часи. Підприємства дзвонять і кажуть, що трапився приліт, треба скло, захисні споруди, треба додатково генератори. А на це потрібні гроші, щоб підприємство стабільно працювало", — констатує фахівець.

Конкуренція допомагає стримувати ціни

В Україні налічується близько трьох тисяч виробників хліб, серед них як заводи-гіганти, так і крафтові пекарні. Саме висока конкуренція допомагає уникнути необґрунтованого зростання на продукцію. Разом з тим діє державне регулювання на масові сорти хліба — торговельна націнка не може перевищувати 10%.

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